Операція «Чисте місто». Ексзаступник Кличка отримав підозру

За даними слідства, підозрювані намагалися незаконно отримати дві земельні ділянки в столиці, використавши «туалетну схему»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили нові підозри в межах операції «Чисте місто» зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Йдеться про ексзаступника голови Київської міської державної адміністрації та його спільника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За версією слідства, у 2023-2024 роках підозрювані забезпечили реєстрацію на підставних осіб «будівель», які нібито побудували ще на початку 90-х. Ці «об’єкти» потім придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київської міської ради із заявами про формування земельних ділянок для обслуговування «будівель» та передачі цих ділянок у їхнє користування.

фото: НАБУ

«Аби закріпити право на землю, підозрювані спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії, організували будівництво на ній примітивних споруд, так званих «туалетів», виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них. Крім того, виплачували кошти невстановленим представникам правоохоронних та контролюючих органів, аби ті заплющили очі на самочинне будівництво», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає НАБУ, сума потенційного збитку територіальній громаді Києва становить понад 19,5 млн грн. Загалом у справі земельної корупції у Київській міській раді наразі девʼятеро підозрюваних. Дві особи перебувають на лаві підсудних. Стосовно ще одного учасника злочину постановлено обвинувальний вирок.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто». «За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи», – заявило НАБУ.

Антикорупційники зазначили, що члени злочинної організації використовували так звана «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.