Головна Київ Новини
search button user button menu button

Операція «Чисте місто». Ексзаступник Кличка отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Операція «Чисте місто». Ексзаступник Кличка отримав підозру
Унаслідок зловмисних дій Київ міг втратити понад 19,5 млн грн
фото: НАБУ

За даними слідства, підозрювані намагалися незаконно отримати дві земельні ділянки в столиці, використавши «туалетну схему»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили нові підозри в межах операції «Чисте місто» зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Йдеться про ексзаступника голови Київської міської державної адміністрації та його спільника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За версією слідства, у 2023-2024 роках підозрювані забезпечили реєстрацію на підставних осіб «будівель», які нібито побудували ще на початку 90-х. Ці «об’єкти» потім придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київської міської ради із заявами про формування земельних ділянок для обслуговування «будівель» та передачі цих ділянок у їхнє користування.

Операція «Чисте місто». Ексзаступник Кличка отримав підозру фото 1
фото: НАБУ
Операція «Чисте місто». Ексзаступник Кличка отримав підозру фото 2

«Аби закріпити право на землю, підозрювані спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії, організували будівництво на ній примітивних споруд, так званих «туалетів», виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них. Крім того, виплачували кошти невстановленим представникам правоохоронних та контролюючих органів, аби ті заплющили очі на самочинне будівництво», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає НАБУ, сума потенційного збитку територіальній громаді Києва становить понад 19,5 млн грн. Загалом у справі земельної корупції у Київській міській раді наразі девʼятеро підозрюваних. Дві особи перебувають на лаві підсудних. Стосовно ще одного учасника злочину постановлено обвинувальний вирок.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто». «За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи», – заявило НАБУ.

Антикорупційники зазначили, що члени злочинної організації використовували так звана «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко НАБУ корупція в Україні САП КМДА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами радника Зеленського, Банкова підтримує слідчі дії у справі про енергетичну корупцію
Операція «Мідас»: Офіс президента вперше відреагував на розслідування НАБУ і САП
10 листопада, 18:20
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО
G7 нагадала ключову умову руху України до НАТО
15 листопада, 22:50
Дональд Туск запевнив, що Польща підтримує і продовжуватиме підтримувати незалежну Україну
Туск про корупційний скандал в Україні: «Я попереджав президента Зеленського»
15 листопада, 14:11
Правоохоронці підозрюють Олексія Чернишова у причетності до розкрадань в «Енергоатомі»
Операція «Мідас». Чернишов оскаржив запобіжний захід
24 листопада, 22:01
Названо імена усіх фігурантів операції «Мідас», які отримали підозру від НАБУ
Сім фігурантів операції «Мідас». Досьє на кожного
12 листопада, 11:08
Уряд 12 листопада ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції
Комітет Ради підтримав відставку Галущенка з посади міністра юстиції
17 листопада, 15:31
Ім'я Григорія Мамки фігурує на плівках НАБУ
На засідання ТСК зі справи Міндіча стався курйоз за участю депутата Мамки
17 листопада, 16:50
До 40% виїзних бригад екстреної медичної допомоги є лікарськими, інші мають у складі фельдшерів, які пройшли підготовку за фахом парамедика
Екстрена допомога у столиці. Ексочільниця медичного департаменту КМДА розвіяла популярний міф
27 листопада, 09:10
Сьогодні суд змінив запобіжний захід Сентябру Магамедрасулову
Суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова
2 грудня, 15:31

Новини

70% Києва без світла? «Укренерго» зробило заяву
70% Києва без світла? «Укренерго» зробило заяву
Операція «Чисте місто». Ексзаступник Кличка отримав підозру
Операція «Чисте місто». Ексзаступник Кличка отримав підозру
У Києві та області 9 грудня 2025 скасовано екстрені відключення світла
У Києві та області 9 грудня 2025 скасовано екстрені відключення світла
Станція «Мостицька» змінить назву до відкриття: варіанти для голосування
Станція «Мостицька» змінить назву до відкриття: варіанти для голосування
Розгляд справи Коломойського знову відкладається? Суддя пішла на лікарняний
Розгляд справи Коломойського знову відкладається? Суддя пішла на лікарняний
Вибух у сортувальному центрі «Укрпошти»: затримано другого підозрюваного
Вибух у сортувальному центрі «Укрпошти»: затримано другого підозрюваного

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua