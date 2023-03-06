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Переяслав попрощався із захисником Євгеном Дубиком

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Переяслав попрощався із захисником Євгеном Дубиком
Прощання з Євгеном Дубиком

Євгене Дубик загинув під час ДТП

Сьогодні, 6 березня, у Володимирському храмі відбулась церемонія прощання із мешканцем Переяслава захисником Євгеном Дубиком, повідомляє Proslav.

Провести в останню путь прийшли його рідні, близькі та побратими. Поховали воїна на цвинтарі у мікрорайоні Підварки.

Переяслав попрощався із захисником Євгеном Дубиком фото 1

Євгеній загинув 3 березня у автокатастрофі у селі Пристроми. Автомобіль «ВАЗ» рухався в напрямку Пристром, водій не дотримався правил дорожнього руху та при обгоні виїхав на зустрічну смугу. Автівка зіткнулась з автомобілем Volkswagen Caravellе яким керував військовий. Внаслідок аварії чоловіка стиснуло в авто, від отриманих травм він помер на місці.

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Висловлюємо співчуття родині Євгенія Дубика.

Теги: ДТП автомобіль водій

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