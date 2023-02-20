Київ скували затори: де найбільші проблеми з рухом 

Шулявський шляхопровід взагалі став пішохідним

Сьогодні зранку, 20 лютого, столицю України скували великі затори. Через повідомлення про ймовірний візит іноземних гостей центр Києва перекритий. Найбільші проблеми з рухом спостерігаються на правому берегу міста.

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Так, ранкові затори було зафіксовано у центрі міста, на Набережному шосе, зокрема в бік бульвару Миколи Міхновського (Дружби Народів), та на заїзді на Володимирський узвіз в бік вулиці Хрещатик. Також проблеми з проїздом є на проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гончара та інших .

Крім того, у соціальних мережах повідомили, що рух транспорту на частині вулиць перекрили, зокрема, Шулявський шляхопровід взагалі став пішохідним.

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«Повідомляється, що до Києва приїхали іноземні гості, які вшановують загиблих Героїв Небесної Сотні. Тим часом у місті спостерігаються затори», – уточнили в соцмережах.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості. Крім того, жителі Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці. Серед ймовірних причин таких заходів – засекречений візит президента США Джо Байдена до України.