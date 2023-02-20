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Київ скували затори: де найбільші проблеми з рухом 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ скували затори: де найбільші проблеми з рухом 
фото: соцмережі

Шулявський шляхопровід взагалі став пішохідним

Сьогодні зранку, 20 лютого, столицю України скували великі затори. Через повідомлення про ймовірний візит іноземних гостей центр  Києва перекритий. Найбільші проблеми з рухом спостерігаються на правому берегу міста.

Так, ранкові затори було зафіксовано у центрі міста, на Набережному шосе, зокрема в бік бульвару Миколи Міхновського (Дружби Народів), та на заїзді на Володимирський узвіз в бік вулиці Хрещатик. Також проблеми з проїздом є на проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гончара та інших .

Крім того, у соціальних мережах повідомили, що рух транспорту на частині вулиць перекрили, зокрема, Шулявський шляхопровід взагалі став пішохідним.

«Повідомляється, що до Києва приїхали іноземні гості, які вшановують загиблих Героїв Небесної Сотні. Тим часом у місті спостерігаються затори», – уточнили в соцмережах.

Як повідомлялося, сьогодні зранку, 20 лютого, у Києві перекритий центр міста, обмежений рух автомобілів на Шулявському мості. Крім того, жителі Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці. Серед ймовірних причин таких заходів – засекречений візит президента США Джо Байдена до України.

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Теги: Хрещатик автомобіль пробки

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