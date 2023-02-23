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Водій автівки-двійника порушував ПДР, а власниця справжнього авто отримувала штрафи

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Водій автівки-двійника порушував ПДР, а власниця справжнього авто отримувала штрафи
Автівку-двійника затримали правоохоронці
Фото: Поліція Київщини

У Києві затримали водія автівки-двійника

У Києві правоохоронці розшукали автомобіль-двійник. Водій транспорту вчиняв порушення ПДР на дорозі, а штрафи надходили власниці оригінальної машини у Житомирській області. Про це повідомили в пресслужбі столичної патрульної поліції. Тепер правопорушником займуться слідчі.

За словами правоохоронців, до них звернулася мешканка села Довжик, Житомирської області. Вона розповіла, що отримала поштою копію постанови за порушення ПДР у місті Києві, яке не скоювала.

«На знімку, що додається до постанови, дійсно був зображений схожий на її автомобіль Volkswagen Golf з таким самим номерним знаком. Ймовірно, що це «двійник», тож транспорт оголосили в розшук», – розповіли патрульні.

Автомобіль-двійник виявили столичні інспектори у Деснянському районі Києва, за кермом якого перебував 31-річний чоловік. Під час звірки ідентифікаційних номерів агрегатів поліцейські виявили розбіжність між номером у документах та тих, що зазначені на дублюючих табличках.

«Патрульні повідомили про подію інспекторів відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП та викликали слідчих. Постанови, яку помилково отримала власниця Volkswagen, скасовано», – розповіли в поліції.

До слова, у Голосіївському районі в ДТП загинув мотоцикліст.

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Теги: водій автомобіль поліція розшук

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