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Латвія передаватиме Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Латвія передаватиме Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі
фото ілюстративне

Рішення про передачу транспортних засобів Україні в кожному конкретному випадку ухвалюватиме уряд

Сейм Латвії у четвер в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України. Про це повідомляє Delfi.

«Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України», – заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс.

Рішення про передачу транспортних засобів, що належать державі, в кожному конкретному випадку ухвалюватиме уряд згідно з положенням про порядок безоплатного передання державного рухомого майна у власність іноземних урядів і міжнародних організацій.  Процес передачі транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити про допомогу, йдеться в анотації до закону.

Раніше повідомлялося, що Національна рада з електронних засобів інформації Латвії (NEPLP) тимчасово обмежила доступ до сайтів, повʼязаних із російськими пропагандистськими засобами масової інформації.

Також Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії.

Теги: Латвія Україна автомобіль

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