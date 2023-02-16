Латвія передаватиме Україні конфісковані у п'яних водіїв автомобілі

Рішення про передачу транспортних засобів Україні в кожному конкретному випадку ухвалюватиме уряд

Сейм Латвії у четвер в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безоплатного передання транспортних засобів, які належать державі, у власність уряду України. Про це повідомляє Delfi.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України», – заявив голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс.

Рішення про передачу транспортних засобів, що належать державі, в кожному конкретному випадку ухвалюватиме уряд згідно з положенням про порядок безоплатного передання державного рухомого майна у власність іноземних урядів і міжнародних організацій. Процес передачі транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити про допомогу, йдеться в анотації до закону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Національна рада з електронних засобів інформації Латвії (NEPLP) тимчасово обмежила доступ до сайтів, повʼязаних із російськими пропагандистськими засобами масової інформації.

Також Латвія не пускатиме втікачів від мобілізації в Росії.