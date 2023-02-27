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Нічна атака дронів: Банкова назвала кількість знищених безпілотників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака дронів: Банкова назвала кількість знищених безпілотників
фото ілюстративне

У ніч на 27 лютого ракетного удару зазнав Мирноград на Донеччині

Українські захисники сьогодні вночі знищили 11 з 14 врожих безпілотників, яким росіяни атакували територію України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак

«Повітряні сили вночі збили 11 з 14 «шахідів».  Вони збивалися, зокрема, на Київщині та Чернігівщині», – зазначив Єрмак.

Керівник Банкової також повідомив ,що в ніч на 27 лютого ракетного удару зазнав Мирноград на Донеччині.

«Росіяни здійснили ракетний удар по місту Мирноград на Донеччині. Були пошкоджені садок та гараж. У місті Нікополь на Дніпропетровщині відбувся артилерійський обстріл. Було пошкоджено шість будинків, автомобіль та лінію електропередач. У Запоріжжі зафіксовано прильот на острові Хортиця. Загорілася адмінбудівля», - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, цієї ночі сирени повітряної тривоги лунали в більшості українських областей, ворог атакував безпілотниками типу «Шахед». У декількох регіонах працювала протиповітряна оборона. У Хмельницькому пролунали три вибухи. 

Розпочалася 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

Теги: обстріл автомобіль Андрій Єрмак гараж ворог росіяни

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