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У Києві вогнеборці врятували сімох людей під час пожежі у висотці

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві вогнеборці врятували сімох людей під час пожежі у висотці
Пожежа в 16-поверховому будинку на вулиці Полярній в Оболонському районі Києва
фото: ДСНС Києва

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 30 кв. м, причину встановлюватимуть правоохоронці

У житловому будинку на вулиці Полярній в Оболонському районі столиці вогонь охопив балкони трьох поверхів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 1 листопада о 21:56. Горів балкон в одній із квартир на 10 поверсі 16-поверхового житлового будинку. На момент прибуття вогнеборців полум'я встигло поширитися на балкони 11 та 12 поверхів.

Під час ліквідації пожежі з верхніх поверхів врятували сімох осіб. Вогонь загасили о 23:02 на загальній площі 30 кв. м. Про постраждалих у повідомленні ДСНС не йдеться. Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

У Києві вогнеборці врятували сімох людей під час пожежі у висотці фото 1

Повітряної тривоги в столиці на момент пожежі не було.

У Києві вогнеборці врятували сімох людей під час пожежі у висотці фото 2

Нагадаємо, 22 лютого в Дніпровському районі столиці горіла квартира в багатоповерхівці. Займання сталося на третьому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Олександра Лазаревського, рятувальники ліквідували пожежу на площі 20 кв. м. Гасіння ускладнило сильне захаращення квартири. Жертв і постраждалих не було, причину встановлювали правоохоронці.

До слова, з початку минулого опалювального сезону через пожежі в Україні загинуло 848 людей. За цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення, постраждали 783 людини, зокрема 93 дитини.

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Теги: пожежа Київ рятувальники квартира

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