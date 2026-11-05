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Київрада повернула історичну назву міській клінічній лікарні № 18

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київрада повернула історичну назву міській клінічній лікарні № 18
Заклад працює цілодобово, надаючи допомогу як цивільним, так і військовим
фото: КНП «Київська міська клінічна лікарня 18»/Facebook

З ініціативою про перейменування виступив сам трудовий колектив лікарні

Київрада підтримала повернення історичної назви Київській міській клінічній лікарні № 18 – відтепер медичний заклад носитиме ім'я Святого Володимира. Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні, 5 листопада, під час пленарного засідання Київради, інформує «Главком» із посиланням на КМДА.

«Важливо, що з такою ініціативою виступив сам трудовий колектив лікарні. І це стане ще одним символом спадкоємності та професійної гідності», – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Як зазначили в Департаменті охорони здоров’я КМДА, історія лікарні Святого Володимира починається у 1885 році, коли в Києві створили факультетські клініки Університету Святого Володимира, нині Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Це була перша університетська лікарня міста, де від самого початку поєднували три важливі напрями:

  • медичну освіту;
  • наукові дослідження;
  • практичну допомогу пацієнтам.

Таким чином, заклад став одним з осередків становлення університетської медицини в Києві та зробив вагомий внесок у розвиток медичної науки і клінічної практики.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА зазначають, що сьогодні лікарня Святого Володимира продовжує цю традицію, надаючи цілодобову медичну допомогу цивільним і військовослужбовцям. У структурі закладу працюють хірургічні відділення, відділення інтенсивної терапії та реанімації, інсультний центр, підрозділи паліативної допомоги, онкології, гінекології, фізичної та реабілітаційної медицини.

Нагадаємо, мультидисциплінарна команда лікарів Київської міської клінічної  лікарні № 1 уперше в історії України успішно виконала одномоментну трансплантацію серця та печінки пацієнтові. Операція тривала близько 15 годин. ЇЇ провели 44-річному киянину з тяжкими захворюваннями серця і печінки. Ще у 2018 році його внесли до листа очікування на комбіновану трансплантацію в Мінську, однак необхідної допомоги він так і не отримав.

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Теги: лікарня Київ Київрада столиця

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