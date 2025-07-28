Перелік безпечних столичних пляжів
Безпечною для купання є вода на шести пляжах столиці
Фахівці регулярно перевіряють якість води у зонах відпочинку у Києві. Безпечною для купання є вода на шести пляжах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.
Станом на 24 липня, у Києві вода відповідає нормам у межах пляжів:
- «Веселка»
- «Дитячий»
- «Золотий»
- «Райдуга»
- «Тельбін»
- «Центральний»
Не відповідають нормі якість води на таких пляжах:
- «Галерний»
- «Чорторий»
- «Троєщина»
- «Венеція»
- «Передмістна слобідка»
- «Вербне»
- «Пуща водиця».
Також зони відпочинку біля води в Києві розчищають від рослинності за допомогою спеціального комбайну.
Зауважимо, що цього року продовжує діяти рішення Ради оборони Києва, згідно з яким у столиці не відкривається купальний сезон. Людей закликають не відвідувати пляжі з міркувань безпеки.
До слова, на озері Міністерка (Редькіне) на столичній Оболоні запрацював оновлений пляж із платними послугами для відпочивальників. Вхід на територію залишається безкоштовним, проте за додаткові сервіси доведеться доплачувати.