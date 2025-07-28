Перелік безпечних столичних пляжів

Офіційно пляжі цього літа у Києві не відкривали

Безпечною для купання є вода на шести пляжах столиці

Фахівці регулярно перевіряють якість води у зонах відпочинку у Києві. Безпечною для купання є вода на шести пляжах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

Станом на 24 липня, у Києві вода відповідає нормам у межах пляжів:

«Веселка»

«Дитячий»

«Золотий»

«Райдуга»

«Тельбін»

«Центральний»

Не відповідають нормі якість води на таких пляжах:

«Галерний»

«Чорторий»

«Троєщина»

«Венеція»

«Передмістна слобідка»

«Вербне»

«Пуща водиця».

Якість води на столичних пляжах інфографіка: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Також зони відпочинку біля води в Києві розчищають від рослинності за допомогою спеціального комбайну.

Зауважимо, що цього року продовжує діяти рішення Ради оборони Києва, згідно з яким у столиці не відкривається купальний сезон. Людей закликають не відвідувати пляжі з міркувань безпеки.

До слова, на озері Міністерка (Редькіне) на столичній Оболоні запрацював оновлений пляж із платними послугами для відпочивальників. Вхід на територію залишається безкоштовним, проте за додаткові сервіси доведеться доплачувати.