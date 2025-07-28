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Перелік безпечних столичних пляжів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Перелік безпечних столичних пляжів
Офіційно пляжі цього літа у Києві не відкривали
фото з відкритих джерел

Безпечною для купання є вода на шести пляжах столиці

Фахівці регулярно перевіряють якість води у зонах відпочинку у Києві. Безпечною для купання є вода на шести пляжах столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

Станом на 24 липня, у Києві вода відповідає нормам у межах пляжів:

  • «Веселка»
  • «Дитячий»
  • «Золотий»
  • «Райдуга»
  • «Тельбін» 
  • «Центральний»

Не відповідають нормі якість води на таких пляжах:

  • «Галерний»
  • «Чорторий»
  • «Троєщина»
  • «Венеція»
  • «Передмістна слобідка»
  • «Вербне»
  • «Пуща водиця».
Якість води на столичних пляжах
Якість води на столичних пляжах
інфографіка: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Також зони відпочинку біля води в Києві розчищають від рослинності за допомогою спеціального комбайну.

Зауважимо, що цього року продовжує діяти рішення Ради оборони Києва, згідно з яким у столиці не відкривається купальний сезон. Людей закликають не відвідувати пляжі з міркувань безпеки.

До слова, на озері Міністерка (Редькіне) на столичній Оболоні запрацював оновлений пляж із платними послугами для відпочивальників. Вхід на територію залишається безкоштовним, проте за додаткові сервіси доведеться доплачувати.

Теги: Київ пляжі Троєщина Венеція

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