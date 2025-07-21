У центральній частині Києва сьогодні діє обмеження дорожнього руху

Обмедення руху вводяться у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві

Тимчасові обмеження руху введено у центральній частині міста

Сьогодні, 21 липня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Управління державної охорони України.

«Відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» і Положення «Про Державний Протокол та Церемоніал України», затверджене Указом президента України від 22 серпня 2002 року № 746/2002, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України», - йдеться у повідомленні.

Управління державної охорони України просить усіх учасгиків дорожнього руху врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня російська терористична армія здійснила чергову масовану атаку на Київ. У звʼязку з нічним обстрілом столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений. Про подальші зміни руху громадського транспорту у столиці буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у ніч проти 21 липня російська терористична армія атакувала Київ. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці. Рятувальники продовжують працювати на місцях подій. Під час атака у Києві було пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська».

Також у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову. Крім того, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури.