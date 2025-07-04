У Києві працює ППО по ворожих цілях

Залишайтеся в укриттях!

У ніч на 5 липня російська окупаційна армія запустила на Київ безпілотники. У столиці працює ППО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Повідомляється, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

«Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки», – йдеться у повідомленні КМВА.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.

До слова, за перші шість місяців 2025 року Сили оборони України досягли значних успіхів у ліквідації російських окупантів та ворожої техніки. За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку року було знешкоджено понад 230 тис російських військовослужбовців, пише «Главком».

Окрім значних втрат у живій силі, українські захисники та захисниці продемонстрували велику ефективність у знищенні ворожої техніки