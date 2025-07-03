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Таксист, який побив співачку Тоню Матвієнко, отримав підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Оперативники Печерського управління поліції встановили особу водія та затримали його
фото: поліція Києва/Facebook

Правопорушнику загрожують виправні роботи на строк до одного року

Поліція Києва повідомила про підозру водієві таксі, який, за даними слідства, завдав тілесних ушкоджень заслуженій артистці України. Інцидент стався 30 червня близько 15:00 на столичному Печерську. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву поліції

За інформацією відділу комунікації поліції Києва, до правоохоронців звернулася співачка, яка повідомила, що водій таксі, послугами якого вона скористалася, під час конфлікту кілька разів вдарив її, а потім поїхав з місця події.

Оперативники Печерського управління поліції швидко встановили особу водія та затримали його. Ним виявився 63-річний киянин. 

Дізнавачі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Згідно з цією статтею, правопорушнику загрожують виправні роботи на строк до одного року.

Нагадаємо, українську співачку та акторку, Заслужену артистку України Антоніну Матвієнко побив таксист. Матвієнко зазначила, що це був водій компанії Bolt. За словами співачки, з самого початку поїздки водій поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг він відреагував з очевидною грубістю. Спочатку ігнор на прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання, відмовився йти назустріч. Далі, за словами Матвієнко, ситуація переросла в «абсолютний неадекват у розмові», вона попросила зупинити машину, навіть не доїхавши до фінальної точки маршруту – водій відмовив. Співачці довелося відчинити двері на ходу, лише тоді таксист зупинився. Матвієнко вийшла, грюкнула дверима. Але на цьому все не закінчилось: водій вийшов з машини і вдарив її спочатку в голову, а потім у плече. Після інциденту співачка звернулася до правоохоронних органів. Матвієнко написала заяву в поліцію, проте ані камер, ані свідків цього інциденту не було.

Зауважимо, компанія Bolt не вперше потрапляє у скандал. Зокрема у січні таксист відмовився перевозити військового на милицях.

В Ужгороді водій скасував поїздку через прохання говорити українською. Така ж ситуація була і у Києві.

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Теги: Тоня Матвієнко таксі Київ

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