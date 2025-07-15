На Оболоні відкрився оновлений пляж на озері Міністерка: локація та ціни

Оренда шезлонга на Міністерці коштує 300 грн на день

Вхід на територію пляжу вільний для всіх відвідувачів

На озері Міністерка (Редькіне) на столичній Оболоні запрацював оновлений пляж із платними послугами для відпочивальників. Вхід на територію залишається безкоштовним, проте за додаткові сервіси доведеться доплачувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці Міністерки в Instagram.

Скільки коштують послуги на оновленому пляжі

Адміністрація пляжу встановила такі тарифи на літній сезон 2025 року:

Оренда шезлонга – 300 грн на день;

Оренда матрацу – 200 грн на день;

Прокат сапборда – 300 грн;

Альтанка з мангалом – 2-3 тис. грн на день.

Оренда альтанки з мангалом коштує від 2 тис. грн фото: nstagram.com/secret.lake.kyiv

Вхід на територію пляжу залишається вільним для всіх відвідувачів. Озеро Міністерка розташоване в Оболонському районі і вважається однією з найчистіших водойм у межах Києва.

Як дістатися пляжу на озері Міністерка

Від станції метро «Героїв Дніпра» до озера курсує маршрутний транспорт, проте безпосередньо до пляжу доведеться пройти пішки близько 15-20 хвилин лісовою стежкою.

Точну локацію можна знайти за координатами, які надають організатори. Озеро знаходиться в мальовничій місцевості, оточеній лісом Пущі-Водиці. Територія навколо водойми облаштована для комфортного відпочинку сімей з дітьми та компаній друзів.

Що пропонує оновлений пляж відвідувачам

Окрім традиційного пляжного відпочинку, на території працюють кілька зон активностей. Відвідувачі можуть скористатися прокатом водного спорядження, зокрема популярних сапбордів для катання по озеру. Для любителів пікніків передбачені спеціально обладнані альтанки з мангалами. У вартість оренди альтанки входить використання мангала та базовий набір для приготування їжі на вогні.

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Берег озера переважно піщаний, що робить його зручним для засмагання та відпочинку. Глибина водойми дозволяє як купатися, так і займатися водними видами спорту.

Навколо озера Міністерка у попередні роки точилися суперечки щодо приватизації території та обмеження доступу громадян. Після активних протестів містян у 2024 році незаконні паркани було демонтовано, а вільний прохід до водойми відновлено. Організатори пляжу запевняють, що всі платні послуги є добровільними, а базовий відпочинок на березі озера залишається доступним для всіх киян безкоштовно.

Сервіси працюють з ранку до вечора протягом всього літнього сезону.

Нагадаємо, температура повітря у Києві перевищує +30 градусів, тож столичні пляжі залишаються переповненими навіть ввечері . Від початку теплого сезону зони відпочинку у місті вже відвідали понад 100 тис. людей попри те, що офіційно пляжний сезон у столиці так і не відкрили.

До слова, у столичних парках, скверах і на центральних вулицях міста встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку. Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень поступово розширюють мережу таких рамок, щоб люди мали більше можливостей освіжитися просто під час прогулянки містом.