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Столична друкарня відмовилася виготовити плакати для акції на підтримку НАБУ і САП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Столична друкарня відмовилася виготовити плакати для акції на підтримку НАБУ і САП
У столиці та інших містах України протестувальники вийшли на акції з вимогою ветувати закон №12414
фото: Радіо Свобода

Друкарня спершу прийняла замовлення, але згодом відмовилася від виготовлення плакатів

Київська друкарня 24Print відмовилася виготовляти плакати для протесту проти закону №12414. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Антикорупційного центру «Межа» Мартину Богуславець.

За словами Богуславець, друкарня спершу прийняла замовлення та отримала оплату, але згодом відмовилася від виготовлення плакатів. Згодом працівники Антикорупційного центру прийшли до закладу, де побачили, що плакати таки надрукували. Однак працівники друкарні відмовилися віддавати їх через «регламент керівництва, який забороняє друк провокаційних матеріалів».

Столична друкарня відмовилася виготовити плакати для акції на підтримку НАБУ і САП фото 1
фото: Facebook/Мартина Богуславець
Друкарня відмовилася передавати плакати протестувальникам
Друкарня відмовилася передавати плакати протестувальникам
скріншот

Нагадаємо, учора, 22 липня, у різних містах України проходили протести через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414. Активісти вимагали накласти вето на закон. Протести відбувалися у трьох містах України: Києві, Львові та Дніпрі. Громадяни прийшли з плакатами та вимагаються, аби закон, який обмежує повноваження НАБУ та САП, було відхилено.

Раніше Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. 

До слова, мер Києва Віталій Кличко зі своїм братом Володимиром долучились до мітингу через ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, який проходив біля театру Івана Франка.

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Теги: протест Київ

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