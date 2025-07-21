У Шевченківському районі розгорнуто штаб для допомоги постраждалим від обстрілів: адреса
Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває
У Шевченківському районі розгорнуто штаб підтримки постраждалих від нічної атаки 21 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що штаб працює на вул. Коперника, 8 у приміщенні ліцею № 101. Контактна особа: Ірина Піщанська, (067) 687-26-00.
Зокрема, у штабі мешканці можуть отримати:
- роз’яснення щодо оформлення допомоги;
- психологічну та юридичну підтримку;
- допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу;
- роз’яснення щодо участі в програмі «єВідновлення»;
- роз’яснення щодо подальших дій та інші консультації фахівців.
Так, у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам» постраждалі мешканці можуть подати через районні Управління соціальної та ветеранської політики заяву на одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн.
Окрім цього, всі, чиє житло зазнало пошкоджень, зможуть отримати допомогу в межах програми «єВідновлення» через застосунок «Дія».
Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська». Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений.
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