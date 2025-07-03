10 днів після трагедії. Фоторепортаж із місця влучання ракети у Шевченківському районі
З моменту влучання ворожої ракети по житловому будинку у Шевченківському районі столиці минуло 10 днів
23 червня 2025 року внаслідок атаки російських дронів та ракет у Шевченківському районі столиці було зруйновано цілий під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку, загинуло дев'ятеро людей, серед них 11-річна дівчинка. З моменту атаки минуло 10 днів. Жителі пошкоджених будинків поволі оговтуються після атаки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який побував на місці трагедії.
Біля п'ятиповерхівки, яка опинилася в епіцентрі удару, вже прибрано уламки будинку. Територію навколо очистили від будівельного сміття, потрощених вікон та знищених внаслідок обстрілу особистих речей мешканців будинку. Зруйнований ударом під'їзд огороджено тимчасовим парканом. У вцілілій частині будинку деякі вікна першого поверху та на сходових клітках вже закрито OSB-плитами та плівкою, але більшість з них залишаються розбитими і незахищеними.
Біля сусідньої будівлі ще залишилося сміття, уламки пластику, потрощені меблі.
На місці влучання залишаються згорілі автівки. Є також пошкоджені, у яких вибиті вікна дбайливо загорнуті плівкою.
На місці ворожого ракетного удару по житловій багатоповерхівці створено імпровізований меморіал, куди люди приносять живі квіти та дитячі іграшки.
Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.
Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.
До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.