10 днів після трагедії. Фоторепортаж із місця влучання ракети у Шевченківському районі

Внаслідок ворожого удару по Києву 23 червня було повністю зруйновано один під'їзд житлового будинку у Шевченківському районі

З моменту влучання ворожої ракети по житловому будинку у Шевченківському районі столиці минуло 10 днів

23 червня 2025 року внаслідок атаки російських дронів та ракет у Шевченківському районі столиці було зруйновано цілий під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку, загинуло дев'ятеро людей, серед них 11-річна дівчинка. З моменту атаки минуло 10 днів. Жителі пошкоджених будинків поволі оговтуються після атаки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який побував на місці трагедії.

Зруйнована п'ятиповерхівка огороджена тимчасовим парканом з міркувань безпеки фото: glavcom.ua

Біля п'ятиповерхівки, яка опинилася в епіцентрі удару, вже прибрано уламки будинку. Територію навколо очистили від будівельного сміття, потрощених вікон та знищених внаслідок обстрілу особистих речей мешканців будинку. Зруйнований ударом під'їзд огороджено тимчасовим парканом. У вцілілій частині будинку деякі вікна першого поверху та на сходових клітках вже закрито OSB-плитами та плівкою, але більшість з них залишаються розбитими і незахищеними.

Зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки фото: glavcom.ua

Зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки фото: glavcom.ua

Біля сусідньої будівлі ще залишилося сміття, уламки пластику, потрощені меблі.

Фасад багатоповерхівки зазнав відчутних пошкоджень фото: glavcom.ua

Біля сусідньої будівлі у комунальників ще багато роботи фото: glavcom.ua

На місці влучання залишаються згорілі автівки. Є також пошкоджені, у яких вибиті вікна дбайливо загорнуті плівкою.

Знищені автівки та уламки потрощених ударом вікон біля сусіднього будинку фото: glavcom.ua

Пошкоджене авто на місці удару фото: glavcom.ua

На фасаді одного з будинків утворилася тріщина фото: glavcom.ua

У будинку облетіло фасадне оздоблення, вікна вже закрито OSB-плитами фото: glavcom.ua

У багатоповерхівці поряд зі зруйнованою п'ятиповерхівкою немає жодного вцілілого вікна фото: glavcom.ua

На проїжджій частині залишається розколотий каналізаційний люк фото: glavcom.ua

На місці ворожого ракетного удару по житловій багатоповерхівці створено імпровізований меморіал, куди люди приносять живі квіти та дитячі іграшки.

Дитячі іграшки та квіти на місці ракетного удару фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.