Головна Київ Фото
search button user button menu button

10 днів після трагедії. Фоторепортаж із місця влучання ракети у Шевченківському районі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
10 днів після трагедії. Фоторепортаж із місця влучання ракети у Шевченківському районі
Внаслідок ворожого удару по Києву 23 червня було повністю зруйновано один під'їзд житлового будинку у Шевченківському районі
фото: glavcom.ua

З моменту влучання ворожої ракети по житловому будинку у Шевченківському районі столиці минуло 10 днів

23 червня 2025 року внаслідок атаки російських дронів та ракет у Шевченківському районі столиці було зруйновано цілий під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку, загинуло дев'ятеро людей, серед них 11-річна дівчинка. З моменту атаки минуло 10 днів. Жителі пошкоджених будинків поволі оговтуються після атаки. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який побував на місці трагедії.

Зруйнована п'ятиповерхівка огороджена тимчасовим парканом з міркувань безпеки
Зруйнована п'ятиповерхівка огороджена тимчасовим парканом з міркувань безпеки
фото: glavcom.ua

Біля п'ятиповерхівки, яка опинилася в епіцентрі удару, вже прибрано уламки будинку. Територію навколо очистили від будівельного сміття, потрощених вікон та знищених внаслідок обстрілу особистих речей мешканців будинку. Зруйнований ударом під'їзд огороджено тимчасовим парканом. У вцілілій частині будинку деякі вікна першого поверху та на сходових клітках вже закрито OSB-плитами та плівкою, але більшість з них залишаються розбитими і незахищеними.

Зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки
Зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки
фото: glavcom.ua
Зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки
Зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки
фото: glavcom.ua

Біля сусідньої будівлі ще залишилося сміття, уламки пластику, потрощені меблі.

Фасад багатоповерхівки зазнав відчутних пошкоджень
Фасад багатоповерхівки зазнав відчутних пошкоджень
фото: glavcom.ua
Біля сусідньої будівлі у комунальників ще багато роботи
Біля сусідньої будівлі у комунальників ще багато роботи
фото: glavcom.ua

На місці влучання залишаються згорілі автівки. Є також пошкоджені, у яких вибиті вікна дбайливо загорнуті плівкою.

Знищені автівки та уламки потрощених ударом вікон біля сусіднього будинку
Знищені автівки та уламки потрощених ударом вікон біля сусіднього будинку
фото: glavcom.ua
Пошкоджене авто на місці удару
Пошкоджене авто на місці удару
фото: glavcom.ua
На фасаді одного з будинків утворилася тріщина
На фасаді одного з будинків утворилася тріщина
фото: glavcom.ua
У будинку облетіло фасадне оздоблення, вікна вже закрито OSB-плитами
У будинку облетіло фасадне оздоблення, вікна вже закрито OSB-плитами
фото: glavcom.ua
У багатоповерхівці поряд зі зруйнованою п'ятиповерхівкою немає жодного вцілілого вікна
У багатоповерхівці поряд зі зруйнованою п'ятиповерхівкою немає жодного вцілілого вікна
фото: glavcom.ua
На проїжджій частині залишається розколотий каналізаційний люк
На проїжджій частині залишається розколотий каналізаційний люк
фото: glavcom.ua

На місці ворожого ракетного удару по житловій багатоповерхівці створено імпровізований меморіал, куди люди приносять живі квіти та дитячі іграшки.

Дитячі іграшки та квіти на місці ракетного удару
Дитячі іграшки та квіти на місці ракетного удару
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Підписуйтесь на телеграм-канал «Главком»

Також у Києві горіла будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

Читайте також:

Теги: обстріл війна Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа – мʼяке ставлення до Путіна
Трамп знав про атаку на Київ?
17 червня, 10:35
Розтрощена колія та понівечені будівлі: фото наслідків атаки на Київ
Розтрощена колія та понівечені будівлі: фото наслідків атаки на Київ
6 червня, 08:59
У столиці пошкоджено метро
У Києві пошкоджено лінію метро внаслідок російської атаки (оновлено)
6 червня, 06:28
На місці події перебувають правоохоронці та медики
У Києві автомобіль впав у підземний перехід біля станції метро «Либідська» (фото)
11 червня, 20:14
Акція «Дитячі голоси непрожитих життів...»  з нагоди Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України у Борисполі
Бориспіль скасував усі масові заходи на невизначений термін: у чому причина
10 червня, 13:17
У столиці тривають пошуково-рятувальні роботи
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
17 червня, 09:39
Село Новомихайлівка перебуває під окупацією
Російська армія окупувала село на Донеччині
24 червня, 08:57
Святошинська РДА відзвітувала про завершення комплексного усунення наслідків нічного обстрілу 23 червня
Обстріл Києва: який вигляд має пошкоджений вихід зі станції метро «Святошин» (фото)
24 червня, 13:45
Обмін полоненими: до України повернулись воїни, які вважалися зниклими безвісти
Обмін полоненими: до України повернулись воїни, які вважалися зниклими безвісти
26 червня, 17:38

Фото

10 днів після трагедії. Фоторепортаж із місця влучання ракети у Шевченківському районі
10 днів після трагедії. Фоторепортаж із місця влучання ракети у Шевченківському районі
Біля метро «Житомирська» завершено демонтаж МАФів, який тривав два тижні (фото)
Біля метро «Житомирська» завершено демонтаж МАФів, який тривав два тижні (фото)
Над столицею України після зливи засяяла подвійна веселка (фото)
Над столицею України після зливи засяяла подвійна веселка (фото)
У одному зі столичних парків розквітає лавандове поле: адреса для літньої фотосесії
У одному зі столичних парків розквітає лавандове поле: адреса для літньої фотосесії
У столиці триває демонтаж незаконних парканів та огорож (фото)
У столиці триває демонтаж незаконних парканів та огорож (фото)
Київ попрощався з загиблими під час атаки РФ 11-річною Марійкою та її матір'ю (фото)
Київ попрощався з загиблими під час атаки РФ 11-річною Марійкою та її матір'ю (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
74K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
64K
Призупинення американської допомоги. Єрмак звернувся до українців
31K
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
21K
Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua