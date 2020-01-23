Війна і проституція. Гельсінська спілка презентувала дослідження про вплив збройного конфлікту на секс-індустрію



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Правозахисники стверджують, що надання сексуальних послуг військовим у конфлікті є значно небезпечнішим, ніж цивільним особам у мирний час

Сьогодні, 23 січня, в пресцентрі ІА «Главком» відбулась презентація дослідження Української Гельсінської спілки з прав людини: «Вплив збройного конфлікту на Сході України на працівниць комерційного сексу».

Запрошені гості:

Олексій Біда – координатор Центру Документування УГСПЛ;

Юлія Павлик – аналітикиня Центру Документування УГСПЛ;

Наталія Ісаєва – директорка БО «Легалайф-Україна»;

Наталія Дорофєєва – координаторка БО «Легалайф-Україна».

Зокрема в Гельсінській спілці повідомили, що у збройному конфлікті стрімко послаблюються наявні механізми захисту осіб, які надають сексуальні послуги. Навіть для тих, хто практикував комерційний секс до початку конфлікту як спосіб заробітку, надання сексуальних послуг військовим у конфлікті є значно небезпечнішим, ніж цивільним особам у мирний час.

Водночас навряд чи можливо викорінити комерційний секс у регулярних арміях, так само як неможливо викорінити його і в мирному житті. Це явище потребує досліджень з метою встановлення його характеру та масштабів загроз, з якими стикаються секс-працівниці і працівники, визначення можливостей для підвищення їхньої захищеності та скорочення найбільш нетерпимих проявів секс-бізнесу (торгівля людьми, примусова проституція, дитяча проституція, тощо) в умовах збройного конфлікту.

Комітет ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок робить висновок, що збройні конфлікти та окупація територій призводить до зростання проституції, торгівлі жінками та сексуальної експлуатації жінок. Такі процеси роблять жінок та дівчат, що залучені до секс-бізнесу, особливо вразливими до насильства та маргіналізації.

Доповіді міжнародних неурядових організацій додають, що сама по собі ситуація збройного конфлікту, що руйнує моральні рамки та знецінює людину і в очах суспільства, і у власних очах може підштовхувати людей до секс-праці, яку в мирний час вони розглядали б як неприйнятну для себе.

Центр Документування УГСПЛ ініціював дослідження, що мало на меті з’ясувати вплив збройного конфлікту на Сході України на працівниць сфери секс-послуг. Дослідження є зрізом і презентує певною мірою соціальний портрет секс-працівниць регіону. Отримані дані є характеристикою вказаної вузької регіональної спільноти і не можуть бути екстрапольовані на ширшу вибірку або Україну загалом.