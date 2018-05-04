Під час конфлікту зі стріляниною в Обухові побили журналістів

За фактами хуліганства та умисного заподіяння журналісту побоїв у зв’язку із здійсненням професійної діяльності відкрито кримінальні провадження

Поліція з’ясувала обставини стрілянини на зупинці громадського транспорту в Обухові, яка сталася у четвер, 3 травня. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. «Вчора вдень в центрі Обухова під час проведення зйомки сюжету знімальною групою одного з телеканалів на зупинці громадського транспорту



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За фактами хуліганства та умисного заподіяння журналісту побоїв у зв’язку із здійсненням професійної діяльності відкрито кримінальні провадження

Поліція з’ясувала обставини стрілянини на зупинці громадського транспорту в Обухові, яка сталася у четвер, 3 травня. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Вчора вдень в центрі Обухова під час проведення зйомки сюжету знімальною групою одного з телеканалів на зупинці громадського транспорту «Школа» розпочалася бійка зі стріляниною. Щоб вгамувати натовп, учасник АТО, який брав участь у зйомці, дістав нагородну зброю та зробив постріл вгору. На місце негайно прибув наряд поліції. Щоб обеззброїти чоловіка, поліцейським довелося застосувати зброю та здійснити попереджувальний постріл вгору з автомату. Чоловіка було затримано», - йдеться в повідомленні.

Під час конфлікту двоє працівників медіа отримали тілесні ушкодження. Від госпіталізації вони відмовилися.

Всі учасники події встановлені. Проводиться досудове розслідування в рамках відкритих кримінальних проваджень за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у четвер повідомлялося, що у центрі міста Обухів на зупинці громадського транспорту виник конфлікт за участі перевізників.