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    На зупинці транспорту в Обухові конфлікт зі стріляниною

    Близько 15 учасників події знаходяться в місцевому відділенні поліції
    В центрі міста Обухів, що під Києвом, на зупинці громадського транспорту виник конфлікт за участі перевізників. Щоб вгамувати натовп, учасник АТО, який перебував у салоні маршрутки нагородну зброю та зробив постріл вгору. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. На місце негайно прибув наряд поліції. Щоб
    • Сьогодні, 17:43
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    Близько 15 учасників події знаходяться в місцевому відділенні поліції

    В центрі міста Обухів, що під Києвом, на зупинці громадського транспорту виник конфлікт за участі перевізників. Щоб вгамувати натовп, учасник АТО, який перебував у салоні маршрутки нагородну зброю та зробив постріл вгору. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    На місце негайно прибув наряд поліції. Щоб обеззброїти чоловіка, поліцейським довелося застосувати зброю та здійснити попереджувальний постріл вгору з автомату.

    Наразі близько 15 учасників події знаходяться в місцевому відділенні поліції. Правоохоронці опитують свідків та встановлюють всі обставини.

    За медичною допомогою поки жоден з учасників не звертався.

    Вирішується питання щодо надання правопорушенню правової кваліфікації.

    Як повідомлялося, сьогодні на автостоянці на вул. Вишняківська Дарницького району Києва (район Осокорки) сталася бійка зі стріляниною.

    У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла, в одного - поранення в ногу.

    Народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що під час конфлікту на автостоянці поранено працівника Служби безпеки України. 

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