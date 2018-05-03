На зупинці транспорту в Обухові конфлікт зі стріляниною

Близько 15 учасників події знаходяться в місцевому відділенні поліції

В центрі міста Обухів, що під Києвом, на зупинці громадського транспорту виник конфлікт за участі перевізників. Щоб вгамувати натовп, учасник АТО, який перебував у салоні маршрутки нагородну зброю та зробив постріл вгору. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. На місце негайно прибув наряд поліції. Щоб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Близько 15 учасників події знаходяться в місцевому відділенні поліції

В центрі міста Обухів, що під Києвом, на зупинці громадського транспорту виник конфлікт за участі перевізників. Щоб вгамувати натовп, учасник АТО, який перебував у салоні маршрутки нагородну зброю та зробив постріл вгору. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На місце негайно прибув наряд поліції. Щоб обеззброїти чоловіка, поліцейським довелося застосувати зброю та здійснити попереджувальний постріл вгору з автомату.

Наразі близько 15 учасників події знаходяться в місцевому відділенні поліції. Правоохоронці опитують свідків та встановлюють всі обставини.

За медичною допомогою поки жоден з учасників не звертався.

Вирішується питання щодо надання правопорушенню правової кваліфікації.

Як повідомлялося, сьогодні на автостоянці на вул. Вишняківська Дарницького району Києва (район Осокорки) сталася бійка зі стріляниною.

У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла, в одного - поранення в ногу.

Народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що під час конфлікту на автостоянці поранено працівника Служби безпеки України.