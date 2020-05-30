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    Під Києвом через п’яного водія загинула 16-річна дівчина

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    <p>Його пасажирка загинула на місці від отриманих травм</p> - Під Києвом через п’яного водія загинула 16-річна дівчина

    Його пасажирка загинула на місці від отриманих травм

    Фото: Нацполіція

    Водій транспортного засобу, в якому їхала неповнолітня, знаходився в стані алкогольного сп’яніння

    29 травня в селі Заворичі Київської області в результаті аварії загинула 16-річна дівчина.

    Як повідомляє прес-служба Національної поліції, водій транспортного засобу, в якому їхала неповнолітня, знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

    За даними поліції, водій легковика не вибрав безпечну швидкість руху та не впорався з керуванням транспортним засобом, виїхав на зустрічну обочину і зіткнувся з деревом.

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    Його пасажирка загинула на місці від отриманих травм.

    22-річного водія затримали. За фактом аварії почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, 30 травня вночі у Харкові сталася смертельна аварія за участю легкового автомобіля Daewoo Lanos та патрульного службового авто. За даними правоохоронців, за кермом легковика був працівник Шевченківського ВП ГУ Нацполіції в Харківській області, який не впорався з керуванням та спричинив ДТП. У результаті аварії загинули дві особи, а ще двох госпіталізували. 

    Як повідомлялося, у Польщі внаслідок ДТП загинув українець.

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