Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по поліцейських (фото)

Лиходій намагався купити спиртне в заборонений для цього час

10 липня близько опівночі у Броварах, що під Києвом, 53-річний чоловік відкрив стрілянину з рушниці у бік працівників поліції. Про це повідомляє Броварське районне управління поліції.

Як з’ясувалось, лиходій намагався купити спиртне в заборонений для цього час. Втім, не отримавши бажаного, схопив рушницю і розбив двері крамниці. Коли ж поліцейські намагались зупинити дебошира, той почав стріляти.

Було терміново введено поліцейську спецоперацію. Працівники Броварського районного управління поліції разом зі спецпризначенцями затримали озброєного зловмисника за місцем проживання.

Під час обшуку в оселі нападника вилучили рушницю, набої та гранату РГН із запалом до неї.

Поліція розпочала досудове розслідування щодо посягання на життя працівників правоохоронного органу (ст. 348 ККУ). Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у центрі Броварів бійці одного з добровольчих формувань територіальної громади стріляли в порушника комендантської години.

Як відомо, на території Київської області комендантська година діє щодня з 23:00 до 5:00.