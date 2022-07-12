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  4. Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по поліцейських (фото)
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    Новини

    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по поліцейських (фото)

    Поліція провела операцію з затримання стрільця - Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по поліцейських (фото)
    Поліція провела операцію з затримання стрільця
    фото: Нацполіція

    Лиходій намагався купити спиртне в заборонений для цього час

    10 липня близько опівночі у Броварах, що під Києвом, 53-річний чоловік відкрив стрілянину з рушниці у бік працівників поліції. Про це повідомляє Броварське районне управління поліції.

    Як з’ясувалось, лиходій намагався купити спиртне в заборонений для цього час. Втім, не отримавши бажаного, схопив рушницю і розбив двері крамниці. Коли ж поліцейські намагались зупинити дебошира, той почав стріляти.

    Було терміново введено поліцейську спецоперацію. Працівники Броварського районного управління поліції разом зі спецпризначенцями затримали озброєного зловмисника за місцем проживання.

    Під час обшуку в оселі нападника вилучили рушницю, набої та гранату РГН із запалом до неї.

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    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по поліцейських (фото)
    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по поліцейських (фото)
    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по поліцейських (фото)
    фото: Нацполіція

    Поліція розпочала досудове розслідування щодо посягання на життя працівників правоохоронного органу (ст. 348 ККУ). Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

    Нагадаємо, нещодавно у центрі Броварів бійці одного з добровольчих формувань територіальної громади стріляли в порушника комендантської години.

    Як відомо, на території Київської області комендантська година діє щодня з 23:00 до 5:00.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина стрілянина комендантська година
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    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по поліцейських (фото)