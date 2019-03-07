Під Києвом чоловік знайшов револьвер та, хизуючись, убив людину



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Чоловік отримав 15 років позбавлення волі

Колегією суддів Ірпінського міського суду до 15 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який знайшов револьвер та, хизуючись ним, вбив людину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Чоловік у липні 2016 року знайшов сумку, в якій був револьвер Stalker та 94 бойових припаси до нього. Знахідку привласнив та став носити при собі без законного дозволу.

«У липні цього ж року вночі, маючи при собі револьвер, перебував в кафе, де вживав алкогольні напої та розважався. Не бажаючи, щоб невідомі особи знаходились поруч з ним в «його барі», дістав перероблений саморобним способом револьвер та демонстративно скерував його в напрямку одного з потерпілих. Після цього здійснив два постріли в підлогу перед його ногами та виштовхнув за межі кафе-бару. Потерпілий маючи на меті вибити із рук пістолет отримав вогнепальне кульове поранення, від якого помер на місці», - розповіли в прокуратурі.

На цьому злочинець не зупинився, а вистрелив в руку ще одній особі.

За результатом судового розгляду, колегією суддів Ірпінського міського суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.