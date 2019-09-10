Пожежу на сміттєзвалищі поблизу Трипілля вже ліквідували



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Горіло сміттєзвалище поблизу с. Трипілля

Пожежа на сміттєзвалищі біля Трипілля виникла у понеділок

На Київщині рятувальники ліквідували пожежу на несанкційованому сміттєзвалищі в Обухівському районі.

Про це ввечері у вівторок повідомляє пресслужба ДСНС України.

«10 вересня о 19:50 вогнеборці ліквідували пожежу на несанкційованому сміттєзвалищі поблизу с. Трипілля Обухівського району», - говориться у повідомленні.

Як відомо, також на Київщині сталося загоряння несанкціонованого сміттєзвалища на території Гнідинської сільської ради.

«Встановлено, що горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками. На місці події від ДСНС зосереджено 19 чоловік особового складу, 5 одиниць техніки та в допомогу залучено 2 водовозки та трактор. Ліквідація пожежі триває», - повідомили в ДСНС станом на 18 годину.

Нагадаємо, у понеділок поблизу с. Трипілля Обухівського району на Київщині на території стихійного несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га.

До слова, 11-16 вересня у Києві утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

В Міноборони повідомили, що на окремих ділянках загальновійськового полігону біля селища Клугино-Башкирівка, що в Чугуївському районі на Харківщині, сталося самозаймання торфовищ.