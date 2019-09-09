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    На Київщині горить велике стихійне сміттєзвалище (фото)

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    Пожежа виникла на сміттєзвалищі&nbsp;поблизу с. Трипілля&nbsp; - На Київщині горить велике стихійне сміттєзвалище (фото)
    Пожежа виникла на сміттєзвалищі поблизу с. Трипілля 
    Фото: ДСНС

    Над ліквідацією пожежі працюють 18 рятувальників

    У понеділок, 9 вересня, о 09:30 поблизу с. Трипілля Обухівського району на території стихійного несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце пожежі направлено чергові караули 17-ДПРЧ м. Українка, 16-ДПРЧ м. Обухів, а також 46-ДПРЧ смт Козин.

    Наразі працюють 18 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

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    Додатково до ліквідації пожежі залучено техніку для підвозу води.

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    На Київщині горить велике стихійне сміттєзвалище (фото)
    На Київщині горить велике стихійне сміттєзвалище (фото)
    На Київщині горить велике стихійне сміттєзвалище (фото)
    На Київщині горить велике стихійне сміттєзвалище (фото)

    Нагадаємо, 5 вересня сталася пожежа на сміттєзвалищі на території приватного сміттєсортувального заводу у с. Демидів Вишгородського району. Вогонь охопив площу 1,5 га.

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