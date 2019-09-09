На Київщині горить велике стихійне сміттєзвалище (фото)
Пожежа виникла на сміттєзвалищі поблизу с. Трипілля
Фото: ДСНС
Над ліквідацією пожежі працюють 18 рятувальників
У понеділок, 9 вересня, о 09:30 поблизу с. Трипілля Обухівського району на території стихійного несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа на площі близько 1 га. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце пожежі направлено чергові караули 17-ДПРЧ м. Українка, 16-ДПРЧ м. Обухів, а також 46-ДПРЧ смт Козин.
Наразі працюють 18 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
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Додатково до ліквідації пожежі залучено техніку для підвозу води.
Нагадаємо, 5 вересня сталася пожежа на сміттєзвалищі на території приватного сміттєсортувального заводу у с. Демидів Вишгородського району. Вогонь охопив площу 1,5 га.