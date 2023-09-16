Під Києвом потяг переїхав дівчину (фото)

Поліція Київщини розслідує надзвичайну подію на залізниці

15 вересня близько 18:20 у Бучі, що під Києвом, електропотяг збив 17-річну дівчину. Про це повідомляє поліція Київської області.

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Так, до Бучанського управління поліції Київщини зателефонували очевидці та повідомили про те, що в районі залізничного переїзду молода дівчина загинула під колесами електропотяга.

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фото: Нацполіція

Правоохоронці попередньо встановили, що потерпіла у невстановленому місці перебігала колії. Машиніст застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути не вдалося.

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За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей (ч. 3 ст. 276 ККУ) слідчі розпочали досудове розслідування.