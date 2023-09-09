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Джонсон приїхав до Львова потягом Інтерсіті (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Джонсон приїхав до Львова потягом Інтерсіті (фото)
Мер Львова зустрів Бориса Джонсона на вокзалі
фото: Андрій Садовий/Telegram

Джонсон їхав потягом як звичайний пасажир

У суботу, 9 вересня, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Львова. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Джонсон приїхав до Львова потягом Інтерсіті.

Джонсон приїхав до Львова потягом Інтерсіті (фото) фото 1
фото: Укрзалізниця

Садовий зустрічав його на залізничному вокзалі.

«Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові», – написав Садовий у Telegram.

3 фото
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фото: Андрій Садовий/Telegram

Нагадаємо, Джонсон прибув в Україну з неоголошеним візитом 8 вересня. Джонсон разом із Зеленським сьогодні взяли участь у 18-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії. Президент подякував експрем’єру за його підтримку України.

За даними ЗМІ, Джонсон вже відвідав обласний центр реабілітаційної медицини. Він оглянув лікарню, побував у приміщеннях, де проводять ремонтні роботи, аби центр мав змогу прийняти ще більше поранених бійців.

Своєю чергою, наші військові дякували колишньому прем'єр-міністру Великобританії за потужну особисту підтримку та усього британського народу.

До слова, нещодавно Борис Джонсон похизувався ефектною вишиванкою від українського бренду.

Теги: Львів Україна Борис Джонсон

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