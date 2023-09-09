Джонсон приїхав до Львова потягом Інтерсіті (фото)
Джонсон їхав потягом як звичайний пасажир
У суботу, 9 вересня, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Львова. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Джонсон приїхав до Львова потягом Інтерсіті.
Садовий зустрічав його на залізничному вокзалі.
«Вітаємо великого друга України Бориса Джонсона у Львові», – написав Садовий у Telegram.
Нагадаємо, Джонсон прибув в Україну з неоголошеним візитом 8 вересня. Джонсон разом із Зеленським сьогодні взяли участь у 18-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії. Президент подякував експрем’єру за його підтримку України.
За даними ЗМІ, Джонсон вже відвідав обласний центр реабілітаційної медицини. Він оглянув лікарню, побував у приміщеннях, де проводять ремонтні роботи, аби центр мав змогу прийняти ще більше поранених бійців.
Своєю чергою, наші військові дякували колишньому прем'єр-міністру Великобританії за потужну особисту підтримку та усього британського народу.
До слова, нещодавно Борис Джонсон похизувався ефектною вишиванкою від українського бренду.
Коментарі — 0