Невідомі влаштували диверсію на залізниці під Москвою
Великий підпал стався на залізничному перегоні в Люберецькому районі
Великий підпал на залізниці у Підмосков'ї стався увечері 31 серпня. Про це повідомляють російські телеграм канали.
Три шафи системи керування електрообігрівом стрілок згоріли в Люберецькому районі.
За даними каналу SHOT, увечері 31 серпня невідомий відкрив три шафи на перегоні Овражки – Родніки. Відразу після цього він підпалив їх, у результаті вони повністю вигоріли.
На місці оперативники знайшли пакет із невідомою речовиною коричневого кольору, сліди від взуття та взяли зразки ґрунту. Наразі ведуться пошуки палія.
До слова, у суботу, 2 вересня, у російському Санкт-Петербурзі виникла масштабна пожежа на холодокомбінаті.
А 1 вересня після атаки БПЛА у Люберцях Московської області сталася пожежа на заводі. Там виготовляють електроніку для ракет.
31 серпня ссили спротиву підпалили базу росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. У результаті загарбники втратили щонайменше чотири транспортних засоби.
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