Невідомі влаштували диверсію на залізниці під Москвою

Великий підпал стався на залізничному перегоні в Люберецькому районі

Великий підпал на залізниці у Підмосков'ї стався увечері 31 серпня. Про це повідомляють російські телеграм канали.

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Три шафи системи керування електрообігрівом стрілок згоріли в Люберецькому районі.

За даними каналу SHOT, увечері 31 серпня невідомий відкрив три шафи на перегоні Овражки – Родніки. Відразу після цього він підпалив їх, у результаті вони повністю вигоріли.

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На місці оперативники знайшли пакет із невідомою речовиною коричневого кольору, сліди від взуття та взяли зразки ґрунту. Наразі ведуться пошуки палія.

До слова, у суботу, 2 вересня, у російському Санкт-Петербурзі виникла масштабна пожежа на холодокомбінаті.

А 1 вересня після атаки БПЛА у Люберцях Московської області сталася пожежа на заводі. Там виготовляють електроніку для ракет.

31 серпня ссили спротиву підпалили базу росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. У результаті загарбники втратили щонайменше чотири транспортних засоби.