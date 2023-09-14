Знижки на квитки «Укрзалізниці»: хто та як може зекономити на поїздках

Окремі групи осіб мають право на безкоштовний проїзд або на квитки зі знижкою

На придбання квитків на потяги «Укрзалізниці» існує цілий перелік пільг. Окремі групи осіб мають право на пільги, знижки або безкоштовний проїзд. Про це йдеться на сайті «Укрзалізниці».

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Умови проїзду дітей, студентів та учнів

Діти віком до 6 років, які не займають окремого місця, мають право на безкоштовний проїзд без проїзного документа. При посадці необхідно показати свідоцтво про народження. Перевезення дітей на зазначених умовах здійснюється впродовж року, без обмеження кількості поїздок, категорії поїзда та вагона.

Діти віком від 6 до 14 років мають право на знижку у розмірі 25% вартості квитка для дорослого у поїздах Україною. Діти до 14 років допускаються до перевезення в пасажирських поїздах тільки в супроводі дорослих. Квиток купувати потрібно обов'язково.

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Для іноземних поїздів, що проїжджають територією України, право на знижку дають дітям віком від 5 до 10 років.

Студенти купують квитки за половину їх вартості у загальних і плацкартних вагонах, вагонах 2-3 класу всіх категорій поїздів міжміського, регіонального та приміського сполучення. Під час покупки квитка потрібно пред’явити студентський квиток.

При проїзді у вагонах вищої категорії, спальному вагоні, купе та у вагонах 1-го класу для студентів встановлена повна вартість проїзного документа.

Знижки для дорослих

Герої Радянського Союзу та Особи, нагороджені орденами Слави трьох ступенів мають право на безкоштовний проїзд 1 раз на рік («туди» і «назад») у м’якому вагоні з двомісними купе «СВ» швидкого поїзда.

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Люди з інвалідністю І та II груп після Великої Вітчизняної війни (ВВВ) – безкоштовний проїзд 1 раз на рік (туди та назад) у купе. При прямуванні у м’якому вагоні з двомісними купе «СВ» різниця сплачується у розмірі 50%. З 1 жовтня по 15 травня – квитки зі знижкою 50%

Особи з інвалідністю III групи після ВВВ або прирівняні до них – 50% знижки вартість проїзду один раз на рік (туди та назад) або 1 безкоштовна поїздка раз на два роки (туди та назад), 50% знижки в період з 1 жовтня до 15 травня.

Учасники Другої світової війни та особи, прирівняні до них – 50% вартості проїзду раз на рік (туди та назад) або 1 безкоштовна поїздка раз на два роки.

Батьки і дружини військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення або при виконанні інших обов’язків військової служби чи внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті – 50% вартості проїзду 1 раз на рік (туди та назад) або безкоштовний проїзд раз на два роки.

Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше 1 одного супровідника) – 50% знижки вартості проїзду у період з 1 жовтня по 15 травня на внутрішніх рейсах.

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Особи з інвалідністю внаслідок війни І чи II груп мають право на безкоштовний проїзд 1 раз на рік (туди й назад) на внутрішніх рейсах. 50% знижки в період з 1 жовтня до 15 травня на внутрішні рейси.

Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи мають право на безкоштовний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Учасники бойових дій – безкоштовний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.

Батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби мають право на безкоштовний проїзд 1 раз на два роки (туди та назад) або проїзд 1 раз на рік зі знижкою 50% на внутрішніх рейсах.