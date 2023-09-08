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«Укрзалізниця» повністю дерусифікувала квитки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Укрзалізниця» повністю дерусифікувала квитки
«Укрзалізниця» планує дерусифікувати інформаційні вивіски, стенди, посвідчення працівників, бланки, написи на вагонах тощо
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Укрзалізниця» виправили технічну помилку, через яку деяка інформація на квитках могла писатися російською мовою

«Укрзалізниця» повністю дерусифікувала залізничні квитки. У системі сервісу купівлі електронних квитків виправили технічну помилку, через яку частина інформації пасажирів могла бути виконана російської мовою. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Кремінь наголосив, що завдяки пильності та активній громадянській позиції пасажирів прикру помилку оперативно виправлено.

«Розраховуємо на подальшу принциповість «Укрзалізниці» у питанні дотримання мовного законодавства, реалізації Програми дерусифікації та дотримання мовних прав українців», – зазначив мовний омбудсмен.

Кремінь додав, що згідно з Угодою про міжнародне пасажирське сполучення, російська мова може використовуватися на квитках. Однак «Укрзалізниця» вирішила відмовитися від мови держиви-агресора.

У компанії також планують дерусифікувати інформаційні вивіски, стенди, посвідчення працівників, бланки, написи на вагонах тощо. Також задумали затвердити список роздільних та зупинних пунктів, які будуть перейменовувати.

Кремінь нагадав, що заходи контролю за використанням державної мови було розпочато наприкінці липня. Тоді у квитку міжнародного сполучення виявили, що відомості для пасажира, умовні позначки і типи вагонів, при його поверненні через інтернет-сервіс УЗ, були подані виключно недержавною мовою. В УЗ інцидент пояснили технічною помилкою в системі сервісу придбання електронних проїзних документів та виправили її.

Нагадаємо, що наприкінці липня одна з клієнток «Укрзалізниці» помітила, що на квитку інформація для пасажира написана російською та англійською мовами. Натомість українською мовою про корисні контакти вирішили не повідомляти.

Теги: Укрзалізниця українська мова дерусифікація

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