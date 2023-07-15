Із Сум до Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг

На вокзалі у Києві евакуйовані отримають одноразову допомогу

Відсьогодні з’явилась можливість безкоштовної евакуації з Сумщини. У суботу, 15 липня, із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг. Про це повідомляє Мінреінтеграції. https://t.me/minre_ua/3763

Будь ласка, читайте текст після реклами

Евакуаційний потяг курсуватиме щодня. Із Сум відправлятиметься о 6:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.

На вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину по прибуттю 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис. грн для всіх інших осіб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усіх охочих Київська обласна військова адміністрація буде розміщувати в модульному містечку Вишгородського району.

Із питань евакуації слід звертатися за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55 або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Раніше повідомлялося, що влада Сумщини проведе евакуацію із п'ятикілометрової прикордонної зони з Росією. Таке рішення пов'язане зі збільшенням артилерійських обстрілів.

Згодом голова Сумської ОВА Володимир Артюх уточнив, що примусова евакуація не проводитиметься. «Я хочу наголосити, що екстреної і примусової евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку, після того, як громадяни приймуть рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації, пише заяву про відмову. Решта громадян, які погоджуються евакуюватись, будуть переміщені у безпечні місця. Тобто ще раз підкреслюю: евакуація буде планова і за бажанням», – акцентував посадовець.