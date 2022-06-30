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  4. Під Києвом пронісся буревій: наслідки жахливі (відео)
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    Новини

    Під Києвом пронісся буревій: наслідки жахливі (відео)

    Дерева впали на автівки - Під Києвом пронісся буревій: наслідки жахливі (відео)
    Дерева впали на автівки
    фото: скріншот із відео

    Негода наробила лиха на Київщині

    У середу, 29 червня, ввечері під Києвом пронісся буревій, наробивши чимало лиха.

    Зокрема, у селі Хотів Обухівського району ураганний вітер повалив на дороги десятки дерев. Під завалами опинилися автомобілі та автобуси.

    А в Чабанах вітер зірвав дахи з недавно збудованих будинків.

    Як повідомлялося, 28 червня у Броварському районі на Київщині випав великий град, пошкодивши автомобілі.

    29 червня блискавка пошкодила міст біля с. Демидів. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. У той час на мосту знаходилась машина.

    Київська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

    Теги: Київщина міст вітер негода
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    Під Києвом пронісся буревій: наслідки жахливі (відео)