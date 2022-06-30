Під Києвом пронісся буревій: наслідки жахливі (відео)
Негода наробила лиха на Київщині
У середу, 29 червня, ввечері під Києвом пронісся буревій, наробивши чимало лиха.
Зокрема, у селі Хотів Обухівського району ураганний вітер повалив на дороги десятки дерев. Під завалами опинилися автомобілі та автобуси.
А в Чабанах вітер зірвав дахи з недавно збудованих будинків.
Як повідомлялося, 28 червня у Броварському районі на Київщині випав великий град, пошкодивши автомобілі.
29 червня блискавка пошкодила міст біля с. Демидів. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. У той час на мосту знаходилась машина.
Київська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.