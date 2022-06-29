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    Новини

    Вибух на мосту під Києвом: з’явилися фото з місця інциденту

    На мосту під час вибуху був автомобіль - Вибух на мосту під Києвом: з’явилися фото з місця інциденту
    На мосту під час вибуху був автомобіль
    фото: Кирило Тимошенко/Telegram

    Після влучання блискавки в міст здетонувала вибухівка

    В селі Демидів на Київщині блискавка влучила в автомобільний міст, через це відбулася детонація вибухового пристрою. Цю інформацію підтвердив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    «Міст зруйновано, одна людина загинула, є поранені», – написав він у Telegramі оприлюднив фото з місця трагедії.

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    Вибух на мосту під Києвом: з’явилися фото з місця інциденту
    Вибух на мосту під Києвом: з’явилися фото з місця інциденту
    Вибух на мосту під Києвом: з’явилися фото з місця інциденту
    фото: Кирило Тимошенко/Telegram

    Раніше стало відомо, що блискавка пошкодила міст біля с. Демидів. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. Крім того, на мосту знаходилась машина.

    Київська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

    Як повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області, перекрито рух транспорту в обидва напрямки на автодорозі Київ – Іванків поблизу села Демидів.

    Служба автомобільних доріг у Київській області оприлюднила схему об’їзду пошкодженої ділятки.

    Легковий транспорт може рухатись дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

    Вантажним транспортним засобам масою понад 10 тонн варто скористатись альтернативним маршрутом об'їзду.

    Теги: вибух росія окупанти дороги війна Київщина Україна міст окупація #stoprussia
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    Вибух на мосту під Києвом: з’явилися фото з місця інциденту