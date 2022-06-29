Вибух на мосту під Києвом: з’явилися фото з місця інциденту

На мосту під час вибуху був автомобіль

Після влучання блискавки в міст здетонувала вибухівка

В селі Демидів на Київщині блискавка влучила в автомобільний міст, через це відбулася детонація вибухового пристрою. Цю інформацію підтвердив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Міст зруйновано, одна людина загинула, є поранені», – написав він у Telegramі оприлюднив фото з місця трагедії.

Раніше стало відомо, що блискавка пошкодила міст біля с. Демидів. За попередньою інформацією, блискавка влучила в опору моста, де знаходилась міна, яка здетонувала і пошкодила міст. Крім того, на мосту знаходилась машина.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок вибуху одна людина загинула, двоє поранено.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області, перекрито рух транспорту в обидва напрямки на автодорозі Київ – Іванків поблизу села Демидів.

Служба автомобільних доріг у Київській області оприлюднила схему об’їзду пошкодженої ділятки.

Легковий транспорт може рухатись дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Вантажним транспортним засобам масою понад 10 тонн варто скористатись альтернативним маршрутом об'їзду.