  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Людські кістки в пакеті: одесит натрапив на страшну знахідку, коли гуляв з собакою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фрагменти скелета відправлені на експертизу - Людські кістки в пакеті: одесит натрапив на страшну знахідку, коли гуляв з собакою
    Фрагменти скелета відправлені на експертизу
    фото: УСИ

    За попередніми даними, серед останків відсутній череп

    В Одесі в поліетиленовому пакеті знайшли кістки людини. На страшну знахідку натрапив на проспекті Небесної Сотні одесит, коли вигулював собаку на пустирі, передає «УСИ».

    Чоловік звернувся в поліцію. Прибулі на місце експерти підтвердили схожість кісток з людськими. За попередніми даними, серед останків відсутній череп (що явно ускладнить процес упізнання) і ліва нога. Скелет був наполовину вкопаний в землю, і обтягнутий чимось схожим на поліетиленовий пакет.

    Фрагменти скелета відправлені на експертизу.

    Нагадаємо, у катакомбах передмість Одеси виявили тіло чоловіка, який зник 5 березня. Відзначається, що в катакомбах в селі Нерубайське знайдений Віталій Кушпель, 1994 р. н.

    Чоловік зник 5 березня, останній раз його бачили ввечері в районі Молдаванки. При ньому був рюкзак з нашивкою «Nasa». Як відзначають в соціальних мережах знали Кушпеля люди, він пішов у катакомби, а своїй дівчині раніше сказав, що якщо не дасть про себе знати в суботу, то його вже немає в живих.

    Теги: Одеса чоловік розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies