Людські кістки в пакеті: одесит натрапив на страшну знахідку, коли гуляв з собакою

За попередніми даними, серед останків відсутній череп

В Одесі в поліетиленовому пакеті знайшли кістки людини. На страшну знахідку натрапив на проспекті Небесної Сотні одесит, коли вигулював собаку на пустирі, передає «УСИ».

Чоловік звернувся в поліцію. Прибулі на місце експерти підтвердили схожість кісток з людськими. За попередніми даними, серед останків відсутній череп (що явно ускладнить процес упізнання) і ліва нога. Скелет був наполовину вкопаний в землю, і обтягнутий чимось схожим на поліетиленовий пакет.

Фрагменти скелета відправлені на експертизу.

Нагадаємо, у катакомбах передмість Одеси виявили тіло чоловіка, який зник 5 березня. Відзначається, що в катакомбах в селі Нерубайське знайдений Віталій Кушпель, 1994 р. н.

Чоловік зник 5 березня, останній раз його бачили ввечері в районі Молдаванки. При ньому був рюкзак з нашивкою «Nasa». Як відзначають в соціальних мережах знали Кушпеля люди, він пішов у катакомби, а своїй дівчині раніше сказав, що якщо не дасть про себе знати в суботу, то його вже немає в живих.