Через пошкоджений мопед киянина викрали та піддавали тортурам

З помешкання ми вилучили стяжки, ніж та ножиці

Викрадачі вимагали від 21-річного хлопця 15 тисяч гривень

Двом молодикам повідомлено підозру у вимаганні грошей та незаконному викраденні киянина. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, потерпілий пошкодив чужий мопед та мав компенсувати ремонт. Натомість власник транспортного засобу та його спільник викрали свого боржника.

Як йдеться у повідомленні, до Шевченківського управління поліції звернувся хлопець та повідомив, що двоє чоловіків його побили, утримували у квартирі на вулиці Назарівській та вимагали гроші. Негайно на місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група.

«Ми з’ясували, що потерпілий пошкодив чужий мопед та мав компенсувати ремонт. Власник мопеду та його товариш побили хлопця, завели у квартиру, де зв’язали руки та ноги пластиковими стяжками та вимагали у хлопця гроші у сумі 15 тисяч гривень. За вимагання та за незаконне позбавлення волі 21–річного киянина, двох зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились раніше не судимі уродженець Севастополя 1998 року народження та киянин 2001 року народження. Крім того, з помешкання ми вилучили стяжки, ніж та ножиці», – повідомив заступник начальника відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до семи років позбавлення.

Раніше стало відомо, що в Одесі двоє спільників викрали підлітка та відвезли його до Києва. За версією слідства, фігуранти справи вимагали від батьків один мільйон доларів за звільнення сина.