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Підримка родин загиблих воїнів. Столична влада розкрила цифри

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Підримка родин загиблих воїнів. Столична влада розкрила цифри
У 2023 році таку допомогу від міста вже отримали близько 1 800 членів сімей на загальну суму понад 53 мільйони гривень.
ілюстративне фото

До кінця року столична влада виплатить понад 103 мільйони гривень цього виду допомоги

Київ фінансово підтримує членів сімей загиблих Захисників та Захисниць, а також щомісяця виплачує їхнім неповнолітнім дітям матеріальну допомогу. Так, дітям щомісяця виплачують по 14 165 гривень. Про це інформує Департамент соціальної політики КМДА.

Адресну матеріальну допомогу на загальну суму більше 45 мільйонів гривень у 2023-му вже отримали понад 500 дітей киян-Захисників, які загинули під час російсько-української війни. Усього ж до кінця року столична влада виплатить понад 103 мільйони гривень цього виду допомоги.

Підримка родин загиблих воїнів. Столична влада розкрила цифри фото 1

Окрім того, по 30 тисяч гривень щорічно Київ виплачує членам сімей Захисників та Захисниць, які загинули внаслідок поранень під час російсько-української війни. У 2023 році таку допомогу від міста вже отримали близько 1 800 членів сімей на загальну суму понад 53 мільйони гривень.

Щоб отримати такі види допомоги, потрібно звернутися до Департаменту соціальної політики КМДА. Також можна отримати консультацію в КБУ «Київський міський центр надання допомоги учасника АТО» («Київ Мілітарі Хаб») за адресою: вул. Бастіонна, 11 чи за телефоном гарячої лінії: 0800-300-633.

Теги: влада діти гроші Київ

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