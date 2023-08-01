1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не можна сваритися, лаятися, лихословити

1 серпня відзначається День подруги, Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування, День інкасатора в Україні, Всесвітній день скаутської хустки, Всесвітній день боротьби з раком легенів та Міжнародний тиждень клоунів. Віряни вшановують пам'ять Макрини Молодшої.

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День подруги

1 серпня в багатьох країнах святкують День подруги. Ця дата не відмічена червоним кольором у календарі та не завжди припадає на вихідні, але в цей день тисячі дівчат знаходять час, щоб відсвяткувати його разом зі своїми найкращими подругами.

Виникло це свято у США, а за короткий час розповсюдилося в багатьох державах по всьому світу. Прийшло воно і до України, де дівчата придумали свої ритуали та способи його відзначення. Це може буди зустріч з найкращою подругою у маленькій затишній кав’ярні, де можна розкрити свої найпотаємніші мрії та сподівання.

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Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування

Починаючи з 1990 року з 1 по 7 серпня в усьому світі проводиться тиждень підтримки грудного вигодовування. Цей тиждень відзначається на честь Декларації «Іноченті», підписи під якою поставили представники урядів багатьох країн, ВОЗ, ЮНІСЕФ та деяких громадських організацій. Щорічно сотні держав приєднуються до заходів, спрямованих на популяризацію годування немовлят грудним молоком, а не його замінниками.

Привернення уваги самих жінок та суспільства до необхідності грудного вигодовування дитини з перших хвилин життя.

День інкасатора в Україні

В Україні 1 серпня заведено вітати інкасаторів з професійним святом – День інкасатора. Кожен день ці люди, ризикуючи своїм життям, перевозять гроші, ювелірні вироби, цінні папери, дорогоцінні метали тощо. Вони також повинні вміти виконувати обов’язки касира, розбиратися в банківських приладах та документах.

Дата святкування пов’язана із формуванням у 1939 році першої бригади інкасаторів при державному банку.

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Всесвітній день скаутської хустки

1 серпня усі активні та колишні скаути світу відзначають День скаутської хустки. Цей атрибут засвідчує належність до певної організації, служить її «рекламою» та вказує, що людина підтримує принципи руху.

Перші скаути з’явилися на початку серпня ще у 1907 році, коли Роберт Баден-Пауелл започаткував експериментальний табір з 20 хлопчиків на острові Браунсі у Великій Британії. Методи виховання та навчання були настільки привабливими та дієвими, що він вирішив видати книгу «Скаутінг для хлопчиків». Вона стала керівництвом до дії для багатьох підлітків, і незабаром почали формуватися добровільні молодіжні організації скаутів по всьому світі.

Всесвітній день боротьби з раком легенів

На рак легенів припадає приблизно 10% випадків від усієї кількості онкологічних хвороб. Хвороба клінічно проявляє себе лише на III-IV стадіях, коли більшість методів терапії вже є малоефективними.

Метою цієї дати є поширення інформації щодо профілактичних заходів. На перше місце лікарі становлять відмову від паління, а на друге – проведення регулярних обстежень легенів за допомогою томограми.

Міжнародний тиждень клоунів

З 1 по 7 серпня кожного року клоуни по всьому світу відзначають своє професійне свято – Міжнародний тиждень клоунів.

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Цю ідею у 1967 році захотіли донести до всіх члени Американського клубу клоунів, подавши прохання у сенат про зазначення першого тижня серпня Днями клоунів.

Однак розв’язання цього питання завершилося лише у 1971 році, коли 2 серпня президент Ніксон підписав резолюцію про оголошення тижня клоунів офіційним національним святом. Зараз воно визнане у багатьох країнах світу, тому набуло статусу міжнародного.

Яке сьогодні релігійне свято

1 серпня в церковному календарі вшановується пам'ять Макрини Молодшої, сестри Василія Великого. Вона народилася у Кесарії Каппадокійській у 324 році.Батько обрав для неї чоловіка, за якого дівчина повинна була вийти заміж у віці 12 років. Але її наречений раптом помер. Тому Макрина вирішила присвятити своє життя Богу. Коли помер батько, дівчина допомагала своїй матері виховувати інших дітей, серед яких був і Василій. Саме вона сильно вплинула на їх християнську освіту.

Приблизно в 357 році Макрина разом з матір'ю відмовилася від світського життя і стала настоятелькою однієї з перших спільнот для монахинь у Малій Азії. Вона присвятила своє життя молитві та відданій службі Богу. Макрина померла у 380 році.

Що не можна робити цього дня

Заборонено вбивати птицю та домашню худобу, це може накликати хворобу на члена сім'ї.

Не варто готувати квашену капусту чи солити огірки.

Не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: дощить – чекайте на великий урожай наступного року;

Полетів вже пух з осики – йдіть в ліс за підосичниками;

Сонячний та теплий день – до тривалого «бабиного літа»;

Пройшов теплий дощ – добре вродять горіхи;

Якщо дощ затягнувся – буде неврожай;

Павуки почали ховатися по кутках – йде похолодання;

Дме східний вітер – до грози.

Пам'ятні події 1 серпня

30 рік до н. е. – флот римського полководця Октавіанавходить до Александрії та бере Єгипет під контроль Римської республіки;

23 рік – римський воєначальник Юлій Цезар Друз, син імператора Тіберія, отруєний дружиною Лівіллою;

527 рік – Юстиніан I стає одноосібним правителем Візантійської імперії;

607 рік – Оно но Імоко прибуває до китайської держави Суї як посол від японської держави;

902 рік – фортеця Таорміна, останній оплот Візантійської імперії на острові Сицилія, захоплений армією арабських завойовників Аглабідів;

1192 рік – армія Річарда Левове Серце висаджується в районі Яффи та завдає поразки військам Саладина;

1492 рік – перша письмова згадка про Запорозьких козаків: під Тягинею, в низов'ях Дніпра, козаки беруть на абордаж османську галеру, з якої визволяють невільників;

1498 рік – мандрівник Христофор Колумб вперше ступає на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела);

1578 рік – розпочинається одна з найбільших арктичних експедицій: англійський мореплавець Мартін Фробішер на 15 кораблях відправляється на вивчення арктичної Канади;

1589 рік – король Франції Генріх III був смертельно поранений монахом Жаком Клеманом;

1774 рік – британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримує чистий кисень;

1780 рік – Швеція оголошує про свій постійний нейтралітет;

1838 рік – рабство заборонене у переважній більшості колоній Британської імперії;

1876 рік – Колорадо стає 38-м штатом Сполучених Штатів Америки;

1924 рік – у Буенос-Айресі (Аргентина) заснували українське товариство «Просвіта»;

1944 рік – о 17:00 за Варшавським часом починається повстання у Варшаві;

1975 рік – у Гельсінкі керівниками 35 держав підписаний Заключний акт Наради з безпеки і співпраці в Європі, що підтвердив непорушність кордонів у Європі, що містив цілий звід принципів міждержавних відносин в умовах мирного співіснування, включаючи так званий «гуманітарний кошик»;

1977 рік – у Києві відкривають Центральний будинок художника;

1997 рік – у Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, який отримав назву "Запоріжжя", піднімають Військово-морський прапор України;

2005 рік – Абдалах ібн аль-Азіз аль Сууд коронований на монарха Саудівської Аравії;

2007 рік – вступає в дію реформа правопису німецької мови;

2010 рік – набирає чинності Конвенція про касетні боєприпаси;

2016 рік – на базі частини ремонтних цехів ПАТ «Запоріжсталь» утворюється Запорізький ливарно-механічний завод.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія.