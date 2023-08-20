Соратник Путіна розмріявся, що Захід благатиме про переговори з Росією

Медведєв знову намагався заспокоїти себе, висловлюючи думку, що Захід «ніколи не вийде за рамки того, що почне занадто шкодити його інтересам»

Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Російської Федераці сказав, що рано чи пізно Захід буде змушений звернутися до Росії з проханням про переговори та замороження війни в Україні. Про це він написав у Telegram.

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«Пройде певний час. Західна влада зміниться, її еліти втомляться і будуть благати про переговори і заморожування конфлікту», – написав він.

Медведєв знову намагався заспокоїти себе, висловлюючи думку, що Захід «ніколи не вийде за рамки того, що почне занадто шкодити його інтересам», а війна, яку веде Росія проти України стане «нудною, витратною і неактуальною».

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Проте він не надав точної інформації про те, коли саме Захід почне «благати про переговори», але почав закликати до знищення України, хоча б на це пішли десятиліття.

«Ми не маємо вибору: або ми припинимо їхній ворожий політичний режим, або колективний Захід з часом розчавить Росію», - підкреслив Медведєв.

Він також знову російську агресію проти України "екзистенційним конфліктом" і вимагав, щоб Росія повністю контролювала Україну.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі знову зростає загроза ядерної війни.

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Як відомо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв неодноразово погрожував Україні ядерною зброєю.