Кремль розкрив, які області України прагне контролювати

Росія хоче панувати на територіях, які записала до своєї конституції

Речник кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія «хоче контролювати» Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Про це він сказав у коментарі New York Times.

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Речник диктатора заявив, що «Росія не планує окупувати інші території України», окрім тих, які кремлівський режим записав до «конституції РФ».

«Ми хочемо контролювати всі ті землі, які записані у конституції РФ, як наші», – заявив речник Путіна.

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Як відомо, російський режим після окупації частини української території вніс зміни до своєї конституції, присвоївши собі Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Нагадаємо, російська влада, виправдовуючи вторгнення в Україну та окупацію її територій, оголосила, що диктатор Володимир Путін у такий спосіб прагнув «запобігти» війні і захистити мешканців Донбасу.

Як відомо, 21 лютого 2022 року Путін підписав указ про визнання «Л/ДНР».

Він заявив, що нібито Донбас в межі України «увіпхнув» Володимир Ленін і РФ готова «показати, що означає для України справжня декомунізація». Коментуючи сучасні відносини, Путін заявив, що РФ з 1991 року «співпрацювала з Україною відкрито, чесно та з повагою». Після своєї майже годинної промови Путін все ж підписав указ про визнання незалежності та суверенітету «ЛНР» та «ДНР» та угоду про «співробітництво і допомогу». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.