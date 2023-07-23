Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Про російські «Ланцети» та чи справді їх так багато виготовляють

glavcom.ua
Дальність пуску «Ланцета» – відомо цифру в 40 км
фото з відкритих джерел

ЗСУ точно б не завадила зброя з аналогічним функціоналом

Почати тут варто із цифри, яку заявляв наш Генштаб – за час повномасштабної війни проти України росіяни виготовили мінімум 900 одиниць «Ланцетів», із яких витратили уже мінімум 850 одиниць.

Якщо брати загальні цифри – ну от британський аналітичний центр RUSI з посиланням на дані, отримані від наших військових стверджує, що кожен місяць бійці Сил оборони України витрачають до 10 тисяч безпілотників різних типів (в цю цифру входять буквально усі можливі типи дронів, від квадрокоптерів до тих самих «Байрактарів»).

Тому цифра про мінімум 900 виготовлених «Ланцетів» – це не про те, що ми начебто мало виготовляємо безпілотників.

Це цифра скоріше про те, що рашистам вдалось створити на диво універсальну в застосуванні й масову при цьому зброю.

Російська концепція передбачає застосування «Ланцетів» як інструменту контрбатарейної боротьби, для ураження систем ППО загалом або їх окремих елементів, як то РЛС, намагаються навіть цілити по нашим танкам.

З чого виходить, що «Ланцет» як класичний баражуючий боєприпас, може заодно займати нішу керованих снарядів та/або керованих ракет малої дальності. Тим більш, як вважають західні джерела, вартість одного «Ланцета» коливається на рівні 35 тисяч доларів, що явно менше чим наприклад ціна керованого снаряда західного зразка.

Дальність пуску «Ланцета» – відомо цифру в 40 км. Якщо це справді так, то тут рашисти навіть мають можливість роботи у режимі «вільного полювання», навіть якщо це не завершується влучанням по нашій техніці.

Окремої солі в історію про «Ланцети» додає той факт, що схоже, для ЗСУ точно б не завадила зброя з аналогічним функціоналом.

Навіть якщо у нас є ракети AGM-88 HARM для знищення російських РЛС, застосування в нештатному режимі із МіГ-29 пов’язане з певним ризиком для наших льотчиків.

Тому якби мати щось «ланцетоподібне», це б точно помогло поберегти кадри та ресурс літаків на інші задачі, як наприклад метання JDAM-ER по важливим цілям рашистів поблизу лінії фронту.

Ну а мати подібну штуку для ведення контрбатарейної боротьби, особливо в умовах об’єктивного відставання по снарядам, якщо порівнювати із армією РФ – то тут переваги якби й так очевидні.

Тому можливо, шо коли рашисти видали в паблік оте пропагандистське відео із виробництва «Ланцетів» у колишньому ТРЦ, то наше колективне несвідоме збурилось насправді не фактом наявності такої зброї у ворога, як відсутністю такого ж у нас, хоча нам щось «ланцетоподібне» як зразок класичного баражуючого боєприпасу теж дуже треба.

Ще що точно могло насправді збурити наше колективне несвідоме – це демонстрація «довгої волі» рашистів по виробництву «Ланцетів».

Корпуси на такі штуки, якщо судити з відео, крутять явно представники збіднілого «середнього класу», який в таких умовах точно буде мовчазним, в обмін на ситну пайку (вважайте «шарашка», тільки в умовах постмодерну).

Окремо симптоматично виглядає робота управлінців російського ВПК серед дітей, аби звідти ростити собі кадрів, здібних до виробництва цих самих безпілотників.

Є конспірологічна версія, що рашисти могли отримати технології під «Ланцет» начебто від Ізраїлю.

Але ця версія проростає із візуальної подібності «Ланцета» та керованої ракети Spike-NLOS, і якщо саме з такого ракурсу, то версія звучить як мінімум нелогічно.

Якщо вже шукати логічність, то можна припустити, що базою для російського «Ланцета» міг стати взагалі радянський розвідувальний БПЛА «Пчелка», який армія РФ використовувала навіть під час війни проти Грузії в 2008 році, і тому точно знайомий управлінцям рашистського ВПК.

Окремо по тригерному пункту «бруківка чи гроші на дрони».

Зараз цивілізований світ йде по тій траекторії, що щоб надолужити 30 років відставання у розвитку військової промисловості, то гроші доводиться буквально кидати, наче в топку паровоза, аби хоч так виграти гонку з часом.

У нас нема гігантів по виробництву електроніки хоча б рівня французької Thales, тому можна лише уявити, наскільки активно треба нам кидати гроші наче в топку паровозу, щоб надолужити власне відставання за останні 30 років.

Гарна електроніка коштує грошей, кращі інженери коштують ще більше грошей, і навіть погані але доступні працівники – на це все теж потрібні гроші, і на вчора. А бруківка точно почекає.

Читайте також: 
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя армія гроші технології

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова зброя наведе шороху в російських окопах
Касетні боєприпаси для України. Чого всі так перелякалися?
8 липня, 13:27
За майже 500 днів великої війни терміни загальної мобілізації продовжувалися п’ять разів. Востаннє – з 20 травня 2023 року на 90 діб
З’явитися у 10-денний термін! Як реагувати на накази військкоматів: пояснюють юристи Війна і право
27 червня, 09:05
Правоохоронці виявили «Газель» із 4 млрд рублів п’ятитисячними купюрами
Біля офісу Пригожина у Санкт-Петербурзі силовики знайшли набиту грошима «Газель»
24 червня, 16:27
«Ваша година настала». Легіон «Свобода Росії» закликав росіян скидати режим Путіна
«Ваша година настала». Легіон «Свобода Росії» закликав росіян скидати режим Путіна
24 червня, 13:21
Парламент ухвалив закон про виплати військовим
Парламент ухвалив закон про виплати військовим
28 червня, 14:29
Усі клієнти Monobank, які мають позиції у цінних паперах отримають повідомлення з пропозицією їх закрити
Нові санкції. Монобанк терміново звернувся до своїх клієнтів
5 липня, 20:23
фото: Pulsar Fusion
Британія почала будівництво найбільшого у світі термоядерного ракетного двигуна
14 липня, 15:04
Переможцем тендеру стало Управління поліції охорони Херсонської області
Херсонська влада замовила в поліції за 465 тис. грн охорону невідомого об'єкта
20 липня, 21:18
Підозрюваний у корупції колишній топпосадовець нині служить у війську
«Не хабар, а... пожертви». Як адвокати рятують фігуранта корупційного скандалу на Тернопільщині
14 липня, 10:43

Іван Киричевський

Про російські «Ланцети» та чи справді їх так багато виготовляють
Про російські «Ланцети» та чи справді їх так багато виготовляють
Про масований ракетний удар в ніч на 19 липня
Про масований ракетний удар в ніч на 19 липня
Чому окупанти бережуть «Калібри»? Тривожні прогнози
Чому окупанти бережуть «Калібри»? Тривожні прогнози
Заколот в Росії. Можемо зробити головний висновок
Заколот в Росії. Можемо зробити головний висновок
Чи треба Україні власний флот?
Чи треба Україні власний флот?
Ракетна загроза з боку росіян буде ще довго. Чому важливо це розуміти
Ракетна загроза з боку росіян буде ще довго. Чому важливо це розуміти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Україна та Польща. Путін дає нам шанс
75K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
59K
Що тепер скаже Онуфрій?
31K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
9748
Міністр енергетики розповів, що може змусити росіян деокупувати Запорізьку АЕС
5456
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту