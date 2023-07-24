«Сорочка часів президентства Ющенка». Вигляд скандального військкома Борисова здивував українців

Користувачі соціальних мереж зазначають, що речі, в яких затримали Євгена Борисова, були актуальні в 2010-хх роках

24 липня слідчі Державного бюро розслідувань спільно з Генпрокуратурою затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Фотографії затримання військкома облетіли соціальні мережі та потішили користувачів, які взялися завзято обговорювати одяг Борисова.

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Як був одягнений Євген Борисов під час затримання фото: ДБР

Юрист Олександр Лємєнов іронічно зазначив: «як можна в 2023 році ходити в таких «макасінах»?»

«Років 15 тому нормально, я сам в схожих моднічав по бульвару. І теніска, візерунок схожий на типовий «знак» бренду Etro. Модно, але за часів президентства Ющенка. Завжди знав, що наші корупціонери – звичайні жлоби, які живуть в минулому», – заявив Лемєнов.

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Українці іронізують з одягу військкома Борисова скріншот

Зазначимо, що поло, в яке одягнений Борисов, і справді належить бренду Etro. Коштує така теніска $390, а вперше в магазинах вона з'явилася в 2017 році.

Поло військкома Борисова викликало насмішки в соціальних мережах скріншот

Взуття ж Борисов придбав у модному домі Tod`s. Середня ціна мокасин, схожих на взуття військкома, стартує від €650.

Взуття військкома Борисова скріншот

«У мене були білі макасіни, але на початку 2010-х. Білі штани, сорочка, макасіни»;

«Сорочка мала якомога сильніше відрізнятися від військової форми, для кращого маскування. Не допомогло»;

«І пєдалі на бархотной тягє», – іронізують користувачі соціальних мереж.

«Модний» вигляд затриманого військкома насмішив українців скріншот

Нагадаємо, що 24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

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Нагадаємо, що нещодавно військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал.