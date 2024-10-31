Підвищення зарплат педагогам: Київрада звернулась до парламенту та уряду

Депутати Київради пропонують змінити систему надбавок, закріпивши їх на рівні 30% від посадового окладу для педагогів різних рівнів освіти

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із закликом забезпечити гідну оплату праці педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Таке звернення підтримали депутати сьогодні, 31 жовтня, на пленарному засіданні Київради.

Як зазначив депутат Київської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Борис Сікліцький, звернення підкреслює, що в умовах низької заробітної плати та високих ризиків, зокрема в період воєнного стану, зростає загроза втрати кваліфікованих освітянських кадрів, що може негативно вплинути на якість навчання та виховання молодого покоління.

«Зараз, коли школи та університети стали не просто місцями навчання, а простором безпеки та підтримки, важливо, щоб робота педагогів була оцінена гідно. Це допоможе зберегти кадри в системі освіти і підтримати належний рівень навчання. Ми наполягаємо на необхідності збільшення посадового окладу працівників першого тарифного розряду до 3 600 грн, як це передбачено державним бюджетом на 2024 рік, і пропонуємо змінити систему надбавок, закріпивши їх на рівні 30% від посадового окладу для педагогів різних рівнів освіти. Окрім того, депутати просять не зупиняти дію постанови щодо оплати праці науково-педагогічних працівників, аби уникнути ще більшого кадрового дефіциту у сфері освіти», – зазначив Сікліцький.

Депутат додав, що на рівні держави необхідно впроваджувати системні зміни, які забезпечать стабільний рівень оплати праці відповідно до зростання економічних стандартів у країні.

Нагадаємо, Україна здійснила перші виплати за програмою «Національний кешбек», яка передбачає кешбек за придбання українських товарів. Загалом 646 378 громадян за покупки у вересні отримали 37,2 млн грн.