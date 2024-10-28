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«Тисяча від Зеленського»: нардеп Рущишин назвав рішення президента «абсурдним»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Тисяча від Зеленського»: нардеп Рущишин назвав рішення президента «абсурдним»
Парламент не має достатньо повноважень, щоб заборонити видавати гроші українцям за ініціативою президента
фото з відкритих джерел

Народний депутат вважає, що роздача грошей не позначиться позитивно на українській економіці

Роздача 1 тис. грн кожному українцю, яку анонсував напередодні президент України Володимир Зеленський, не позначиться позитивно на економіці. Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин в ефірі «Радіо Свобода».

Парламентар наголосив, що уряд міг бути шокований ініціативою президента. За його словами, ці кошти можна було б спрямувати або у вигляді інвестицій, що дало б економічний ефект, або ж надати цільову допомогу малозабезпеченому населенню, а не всім громадянам.

Народний депутат вважає, що роздача грошей позитивно не позначиться на економіці. Водночас це може мати й соціальні наслідки. Рущишин назвав таке рішення «абсурдним».

«Ми привчаємо людей до отримання коштів ні за що, не зароблених коштів. І це дуже погано. А як ми скажемо, як це пояснимо нашим партнерам, котрі дають нам гроші на війну, і ми кажемо, що недостатньо коштів на війну, а тут роздаємо?» – зазначив депутат.

За словами Рущишина, військові «пересилають кошти своїм родинам, які відповідно мали б підтримувати цю саму економіку».

«Такі великі кошти, і це нічого не дає в економіці, а тут ми додамо тисячу, і воно дасть. Тобто логіки я в цьому дуже великої не бачу. І це перша причина такої абсурдності цього рішення. Держава повинна дбати тільки про тих, хто про себе подбати не може», – заявив він.

Як зазначив секретар комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, парламент не має достатньо повноважень, щоб заборонити видавати гроші українцям за ініціативою президента.

Нагадаємо, уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Як відомо, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія». У 2022 році гроші з «єПідтримки» можна було витрачати на будь-які продукти чи товари без обмежень. Крім того, можна переказувати гроші на інші карти.

Раніше повідомлялося, що ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.

До слова, ініціатива президента передбачає одну тисячу гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати кошти можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту «Національного кешбеку». Це віртуальна картка, яку можна відкрити через «Дію»

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Теги: депутат Володимир Зеленський президент економіка гроші українці

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