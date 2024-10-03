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Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
«Метінвест» виготовив та передав оборонцям України вже понад 600 сталевих капсул
фото: «Метінвест»

Підземний комплекс будівель слугуватиме нацгвардійцям на Донецькому напрямку

«Метінвест» від імені «Сталевого Фронту» Ріната Ахметова виготовив і передав ще один командний пункт. Цього разу – для воїнів 15 БрОП НГУ ім. Героя України лейтенанта Богдана Завади, відомої як «Кара-Даг». Шість сталевих бункерів встановлять таким чином, аби вони утворили один мультифункціональний командний пункт.

Підземний комплекс будівель слугуватиме нацгвардійцям на Донецькому напрямку, де зараз тривають запеклі бої. Основна задача капсул зі сталі – це збереження життя та здоров'я особового складу, який виконує завдання на передній лінії бойового зіткнення.

Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова фото 1

На базі бункерів обладнано робочі місця, штаб для нарад та швидкого реагування, зони відпочинку, санітарно-побутові приміщення тощо. Командні пункти устатковано усім необхідним: меблями, комунікаціями, спальними місцями, душовими й бойлерами, системами опалення, освітлення і зв’язку, місцями для зберігання зброї та електронною технікою. Це дає змогу використовувати підземний штаб не лише як укриття та місце відпочинку, а і як робочу зону.

«Особовий склад нашої бригади виконує завдання зараз на Донецькому напрямку і потреб є немало. Ці укриття дуже зручні та сучасні, є все необхідне для роботи та поновлення сил», – говорить заступник командира бригади Євстахій Моспан.

Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова фото 2

«Метінвест» виготовив та передав оборонцям України вже понад 600 сталевих капсул. Вони слугують і як «криївки» для безпеки бійців, і як мобільні укриття для операторів дронів під час їхньої роботи. На їхній же основі облаштовано перший в Україні підземний шпиталь на фронті.

«Ніхто не має права зменшувати підтримку наших захисників, особливо на Донецькому напрямку, де зараз найважчі бойові дії. Наші сталеві криївки – дійсно надійна та адаптована до реалій війни розробка, яка є надважливим та дуже надійним безпековим рішенням, що забезпечує потреби воїнів у польових умовах. Понад 600 юнітів ми вже передали на фронт за запитами військових і ця робота продовжується», – зазначив операційний директор Групи «Метінвест» Олександр Мироненко.

Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова фото 3
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова фото 4

«Сталевий фронт» – це об’єднана допомога від усіх бізнесів Ріната Ахметова. Від початку повномасштабного вторгнення загальна допомога від бізнесмена становить понад 10 млрд грн. Вагому частину становлять власні розробки для допомоги силам оборони, які проєктує та виготовляє Група «Метінвест».

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Теги: розробка фронт робота укриття опалення

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