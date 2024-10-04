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«Масштаби цинізму вражають». Очільник Хмельницької ОВА відреагував на схему з ухилянтами

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Масштаби цинізму вражають». Очільник Хмельницької ОВА відреагував на схему з ухилянтами
У посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності
фото: ДБР

Хмельницька ОВА: Не допустимо, щоби хтось вважав, що їхня діяльність – це джерело збагачення, особливо коли в країні війна

Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина начальник обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що його вражають масштаби цинізму.

«Чергова спецоперація правоохоронців на Хмельниччині. Не допустимо, щоби хтось вважав, що їхня діяльність – це джерело збагачення, особливо коли в країні війна. Масштаби цинізму просто вражають. Це пряма протидія діяльності ЗСУ», – йдеться у заяві Тюріна.

Сергій Тюрін наголосив, що «усі мають усвідомлювати наслідки, які очікують тих, хто не отямиться».

«Масштаби цинізму вражають». Очільник Хмельницької ОВА відреагував на схему з ухилянтами фото 1

«Дякую правоохоронцям за професійну та ефективну роботу. Безпековий сектор працює для запобігання, виявлення і припинення злочинів», – сказав очільник ОВА.

Нагадаємо, що працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн. Зокрема, у посадовців працівники ДБР виявили майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Теги: Хмельниччина Хмельницький Україна ДБР обшук чиновник гроші корупція корупція в Україні

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