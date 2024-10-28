Українці отримали перші виплати «Національного кешбеку»

Виплати за покупки у вересні отримали понад 646 тис. українців

Україна здійснила перші виплати за програмою «Національний кешбек», яка передбачає кешбек за придбання українських товарів. Загалом 646 378 громадян за покупки у вересні отримали 37,2 млн грн. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

«Майже 650 тис. українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% – це люди старшого віку, у віці 60+. Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг», – наголосила Юлія Свириденко.

Отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн. Найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торговельних мережах-учасниках програми – «АТБ», «Сільпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» та «ТРАШ!». Усього 97 людей отримали кешбек на суму від 1 тис. до 3 тис. грн: з них 77 громадян – понад 1 тис. грн, 15 – понад 2 тис. грн та п'ятеро – максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.

Станом на 28 жовтня, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у «Дії» картки для виплат. На сьогодні загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень – 104,6 млн грн, що майже у три рази перевищує нарахування за вересень.

«Національний кешбек» від держави доступний вже на 295 тис. українських товарів від 1469 місцевих виробників.

Нагадаємо, після етапу бета-тестування в Україні офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек». Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в «Дії». Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував в «Дії» свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, може це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді.

Витратити свій кешбек можна на комунальні та медичні послуги, транспорт, задонатити на ЗСУ, чи придбати військові облігації. Отриманий кешбек не буде оподатковуватись.