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Зеленський пояснив, який мир потрібен Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, який мир потрібен Україні
Усе, що зазначено в Плані перемоги, абсолютно реально для наших партнерів, переконує Зеленський
фото з відкритих джерел

Президент розповів про підготовку до «Рамштайну» та плани на тиждень

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 955-го дня війни звернувся до народу. Він, зокрема, розповів про підготовку до «Рамштайну», гарантії безпеки для України, а також подякував військовим.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Зараз триває робота наших команд – України та Сполучених Штатів, команд інших наших партнерів для підготовки «Рамштайну» – змістовних рішень і загалом зустрічей і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на сто відсотків зробимо. Зробимо ефективно.

Цими днями будуть політичні консультації між нашими командами: урядовці, дипломати. Говоритимуть також військові по наповненню воєнних пунктів Плану перемоги. Це те, що може доволі швидко посилити Україну, українські позиції – наш фронт передусім. І все, що зазначено в Плані, абсолютно реально для наших партнерів. Є у світу цей ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру.

Саме в цьому наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, – гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає і хто готовий так само, як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним.

І ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які теж свого роду готують наступний «Рамштайн». Тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньо далекобійності. Я хочу подякувати всім воїнам Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України – усім, хто демілітаризує російські військові обʼєкти. Я хочу подякувати вам, хлопці, за знищення російської воєнної логістики, а особливо за влучання по російських військових аеродромах. Це те, що найбільше потрібно. Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців і реальна підтримка для фронту. І будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів. Потрібні більш рішучі кроки – і закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому! Слава Україні!».

Раніше авторитетне британське видання Financial Times повідомило про можливий компроміс, який нібито розглядають українські урядовці із західними союзниками – членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому. Однак в Офісі президента можливість таких переговорів абсолютно заперечують.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.

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Теги: фронт робота Володимир Зеленський військові українці війна

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