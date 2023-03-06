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Пішохідна зона біля Бессарабського ринку функціонуватиме й далі (фото)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Пішохідна зона біля Бессарабського ринку функціонуватиме й далі (фото)
Пішохідна зона на Бессарабській площі

Місто не планує ліквідовувати пішохідну зону біля Бессарабської площі

Пішохідну зону біля Бессарабської площі не планують ліквідовувати. Про це інформує директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Він наголосив, що наразі тривають обговорення щодо ефективної організації дорожнього руху в центрі міста.

Пішохідна зона біля Бессарабського ринку
Пішохідна зона біля Бессарабського ринку

«Зараз, в умовах воєнного стану, обмежено рух транспортних засобів вулицею Грушевського та на низці прилеглих вулиць поблизу державних установ. Тож транспортний потік автівок, які рухаються з бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик у напрямку вулиці Басейної та бульвару Лесі Українки, суттєво збільшився. Ліквідовувати пішохідну зону та відкривати Бессарабську площу для руху автомобілів наразі не планується», – запевнив Руслан Кандибор і закликав журналістів не поширювати неперевірену інформацію.

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Він також додав, що наразі місто продовжує працювати над упорядкуванням паркування в місті, зокрема і біля Бессарабської площі.

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Теги: місто благоустрій Київ

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