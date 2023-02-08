Мінкульт дозволив демонтувати у Києві ще два пам'ятники радянським діячам

Тепер КМДА має демонтувати й перенести монументи

Міністерство культури та інформаційної політики визнало пам'ятники радянському генералу Миколі Ватутіну та радянському льотчику Валерію Чкалову в Києві такими, що не підлягають внесенню до Державного реєстру культурної спадщини. Тож тепер їх можна знести. Про це йдеться на сайті міністерства.

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Йдеться про пам'ятник Ватутіну, розташований у Маріїнському парку, і пам'ятник Чкалову на вулиці Олеся Гончара. Наказ про невнесення їх до реєстру нерухомих пам’яток уже підписав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Питання перенесення вищезазначених пам'ятників КМДА могла вирішити й без втручання міністерства, в інший визначений законом спосіб. Тепер КМДА точно має виключити ці пам'ятники з переліку щойно виявлених об'єктів, демонтувати й перенести монументи», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що у Києві буде демонтовано каплицю-МАФ біля Десятинної церкви. Вона була незаконно споруджена Релігійною громадою Української православної церкви Московського патріархату.