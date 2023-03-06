Культурний Київ: де відпочити дорослим і дітям на цьому тижні

Культурні заходи міста з 6 до 12 березня 2023 року

Анонс мистецьких заходів у столиці з 6 до 12 березня

Департамент культури Київської міської державної адміністрації анонсував традиційний дайджест мистецьких заходів у столиці з 6 до 12 березня. Добірка подій столичної культури наступного тижня містить заходи київських театрів, музеїв і бібліотек.

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Зокрема, на наступному тижні у столиці відбудуться наступні культурні події.

Театри

Київський національний академічний Молодий театр – :

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7 березня – танцювальна чума з антрактом «Ін’єкція безсмертя»;

7 березня – вистава без антракту «Неймовірна історія кохання»;

7 березня – стрибок у невідоме на 1 дію «Ріверсайд драйв»;

8 березня – вистава для дорослих на 2 дії «Підступність і кохання»;

8 березня – подорож до себе без антракту «Жага моря»;

9 березня – ексцентрична комедія «Різня»;

9 березня – остання дія «Попіл»;

10 березня – інтригуюча комедія «Убити чи любити»;

10 березня – психологічна драма «Ніч Гельвера. Сволота»;

11 березня – танцювальний спектакль «Шафа»;

11 березня – непристойна комедія без антракту «Замах на самотність»;

12 березня – казка-мюзикл «Принцеса Лебідь»;

12 березня – сучасні українські оповідання «Гагарін і Барселона»;

12 березня – трагікомедія на 1 дію «Синій автомобіль».

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір'я» – :

8 березня – комедія «Інтимні комедії»;

9 березня – відкриття себе в коханій «Мовою троянд»;

10 березня – комедія «Те, що приховують французи»;

11 березня – лірична концертна програма «Дія Місяця. Весна»;

12 березня – національна трагедія «Народжені бути вільними».

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» – :

8 березня – ексцентрично–музична комедія по-гуцульськи «Гуцулка Ксеня»;

9 березня – музична комедія «Весілля в Авлабарі»;

10 березня – музична комедія «Конотопська відьма»;

11 березня – музична комедія козацького герцю «Енеїда»;

12 березня – етношоу «Животоки».

Національна оперета України / National Operetta of Ukraine – :

7, 8 березня – мюзикл «Sugar, або в джазі тільки дівчата»;

9 березня – комічна опера «Ключ на бруківці, або пригоди весільної ночі»;

10 березня – мюзикл «Доріан Ґрей»;

12 березня – оперета «За двома зайцями».

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра – :

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11 березня – африканська казка «Чому довгий ніс у слона»;

12 березня – карпатська рапсодія «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі».

Дитячий простір «У світі казок»:

8 березня – мюзикл «Лікар Айболить».

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва – :

7 березня – концертна програма «Зацвіла в долині червона калина» (ансамбль «Калина»);

8 березня – концертна програма «І на оновленій землі...» спільно з Національним президентським оркестром та дуетом «Тельнюк: Сестри»;

9 березня – концертна програма «Присвята Великому Кобзареві» (спільно з Національним симфонічним оркестром України);

11 березня – мюзикл-казка на 2 дії «Як козаки змія приборкували»;

12 березня – балет на 2 дії «Коппелія. Нова історія ляльки»;

12 березня – опера «Шлюбний вексель, або Щастя за добу».

Київський академічний театр «Колесо» – :

8, 10 березня – лірична комедія «Ніч кохання»;

9 березня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

11 березня – екскурсія за лаштунки театру, вистава актора Петра Миронова «Маестро Азнавур. Une vie d`amour»;

11, 12 березня – бродвейська комедія «Примадонни»;

12 березня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?».

Київський академічний театр на Печерську – :

8, 9 березня – романтична комедія «Salida cruzada – 8 кроків танго»;

11 березня – казка-притча для дітей та дорослих «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною»;

12 березня – філософський трилер, розіграний комедійними персонажами «Море-океан».

Київський академічний театр ляльок – :

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10 березня – сімейна комедія «Труффальдіно – слуга двох господарів»;

11 березня – «Iвасик-Телесик»;

11 березня – «Гуси-лебеді»;

12 березня – «Котик та півник»;

12 березня – «Пітер Пен».

Заходи

Київський будинок вчених:

9 березня – концерт Чоловічої хорової капели ім. Л. М. Ревуцького «Весняні фарби»;

12 березня – концерт квартету «Каре» та Анни Зарецької «20 пісень про кохання».

Кінотеатр ім. Тараса Шевченка:

9 березня о 16:00 – до Дня народження Тараса Шевченка.

Музеї

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

із 11 березня до 30 квітня – виставка «Тим Часом у Домі Ханенків».

Музейно-виставковий центр «Музей Києва» – :

9 березня – до дня вшанування пам’яті Тараса Шевченка воркшоп із мозаїки «Дніпровські кручі»;

до 19 березня – виставка фотографії Едіт Ландау (Франція);

до 19 березня – виставка живопису «Художня спадщина» (із приватної колекції);

до 2 квітня – виставка сучасного живопису і скульптури «Пробудження»;

до 31 березня – виставка «Made in Kyiv. Археологія повсякдення»;

11 березня – розпис лляних шоперів акриловими фарбами «Орнамент Русі»;

12 березня – майстер-клас зі створення зачісок часів Русі;

12 березня – лекція Г. Владімірської «Ботічеллі. Клімт. Модільяні» із циклу «Мистецтво розуміти мистецтво»;

протягом місяця – екскурсії виставкою «Made in Kyiv. Археологія повсякдення»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року».

Літературно-меморіальний музей М. Булгакова:

до 31 березня – виставка із серії «Видатні кияни»: Василь Екземплярський та його колекція «Лики Христа»;

до 31 березня – виставка «Історія садиби: від і до»;

щоп’ятниці, щосуботи і щонеділі протягом дня – благодійні «Чаювання на веранді»;

протягом місяця – плетіння маскувальних сіток для ЗСУ (дата і час уточнюються).

Музей Шолом-Алейхема – :

до 21 березня – виставка «Голда Меїр. Актуально»;

до 4 квітня – виставка «Прогулянка штетлом».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

щоп’ятниці (10 березня), щосуботи (11 березня), щонеділі (12 березня) – екскурсія з кінопереглядом виставкою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

Музей української діаспори:

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до 2 квітня – художня виставка «Марина Камінська. Рік вимушеної міграції»;

до 31 березня – постійно–діючий історико–меморіальний виставковий проєкт «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

до 31 березня – виставка художніх робіт Марини Соченко «Нам Україна вища понад все»;

до 31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 березня – мінівиставка «Колажі Любові Панченко».

Музей окупації Києва – :

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – екскурсії експозицією музею;

дата за попередньою домовленістю – лекторій «Голокост та терор в окупованому Києві» і «Повсякденне життя в окупованому Києві періоду Другої світової війни».

Національний музей українського народного декоративного мистецтва – :

до 12 березня – виставка «Червона калина Віри Павленко» (12 березня о 13:00 – кураторська екскурсія по виставці)

із 9 березня до 9 квітня – виставка творів петриківського розпису Марії Яненко;

11 березня – лекція «Ой, надіну я сережки».

Музей Гетьманства:

11 березня – пізнавально-розважальне заняття «Знайомство з гетьманом Іваном Мазепою»;

11 березня – квест у музеї «Скарби легендарних гетьманів»;

до 31 березня – виставка «30 років створення Музею гетьманства»;

до 31 березня – плакатна виставка авторської естетики та концепції Дениса Літвінова «Нуклеархія».

Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану:

Експозиція «Назустріч Свободі» (щовівторка та щочетверга проходять безкоштовні екскурсії виставкою).

Національний музей Революції Гідності – :

11 березня – екскурсія «Місцями Революції Гідності» (відвідування за попередньою реєстрацією).

Національний музей «Чорнобиль» – :

;

10 березня о 13:00 – музейний урок «Як живе природа в Чорнобильській зоні?» із майстер-класом зі створення орігамі (для дітей молодшого шкільного віку).

Бібліотеки

Публічна бібліотека імені Лесі Українки – :

6 березня об 11:00 – ;

7 березня о 13:00 – ;

8 березня о 11:00 – частина ІІ (мистецький діалог у співпраці з Музеєм видатних діячів української культури).

Центральна районна бібліотека – :

6 березня – заняття Університету третього покоління (макроекономіка);

9 березня – заняття Університету третього покоління (сміхотерапія);

9 березня – кінозал запрошує на перегляд фантастичної драми «Турист».

Бібліотека ім. О. Вишні – :

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11 березня – курси фінансової грамотності з волонтерами ГО «Ротарі Клуб Київ Інтернаціонал».

Бібліотека ім. І. Кудрі – :

із 6 до 12 березня – виставка жіночих прикрас з бісеру, гердани, силянки – майстрині Наталії Артюхової.

Бібліотека естетичного виховання – :

із 6 до 12 березня – виставка «Як народжуються казки» – ілюстрації Лариси Пуханової до книги Олени Чуйкової «Казки для Ніколь»;

із 6 до 12 березня – виставка «Французький сленг» фотохудожника Сніжани Малишевої.

Централізована бібліотечна система Дніпровського району м. Києва ЦРБ ім. П. Тичини:

щовівторка – заняття з англійської мови (з людьми похилого віку «Університета третього віку»);

щовівторка – театральна студія для дітей (за попереднім записом);

щочетверга – гурток «Рукотворне диво»;

щонеділі – гурток з образотворчого мистецтва «Фантазія без меж»;

щонеділі – Недільні читання «Бібліотекар читає дітям вголос»;

щонеділі – засідання спільноти настільних ігор LEFT DUNGEON (за попереднім записом);

6 березня – творча онлайн зустріч з письменницею Саньою Малаш (у межах проєкту «Примірочна професій»);

6 березня – літературна вікторина «Тарасовими шляхами» (до дня народження Тараса Григоровича Шевченка);

7 березня – майстер-клас «Виготовлення штучних квітів з паперу»;

9 березня – творча зустріч з поетом та реп-виконавцем Miha (до Дня народження Тараса Шевченка).

Міська спеціалізована молодіжна бібліотека – :