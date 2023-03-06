Культурний Київ: де відпочити дорослим і дітям на цьому тижні
Анонс мистецьких заходів у столиці з 6 до 12 березня
Департамент культури Київської міської державної адміністрації анонсував традиційний дайджест мистецьких заходів у столиці з 6 до 12 березня. Добірка подій столичної культури наступного тижня містить заходи київських театрів, музеїв і бібліотек.
Зокрема, на наступному тижні у столиці відбудуться наступні культурні події.
Театри
Київський національний академічний Молодий театр – https://www.facebook.com/molodyytheatre:
- 7 березня – танцювальна чума з антрактом «Ін’єкція безсмертя»;
- 7 березня – вистава без антракту «Неймовірна історія кохання»;
- 7 березня – стрибок у невідоме на 1 дію «Ріверсайд драйв»;
- 8 березня – вистава для дорослих на 2 дії «Підступність і кохання»;
- 8 березня – подорож до себе без антракту «Жага моря»;
- 9 березня – ексцентрична комедія «Різня»;
- 9 березня – остання дія «Попіл»;
- 10 березня – інтригуюча комедія «Убити чи любити»;
- 10 березня – психологічна драма «Ніч Гельвера. Сволота»;
- 11 березня – танцювальний спектакль «Шафа»;
- 11 березня – непристойна комедія без антракту «Замах на самотність»;
- 12 березня – казка-мюзикл «Принцеса Лебідь»;
- 12 березня – сучасні українські оповідання «Гагарін і Барселона»;
- 12 березня – трагікомедія на 1 дію «Синій автомобіль».
Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір'я» – https://www.facebook.com/teatrsuzirya:
- 8 березня – комедія «Інтимні комедії»;
- 9 березня – відкриття себе в коханій «Мовою троянд»;
- 10 березня – комедія «Те, що приховують французи»;
- 11 березня – лірична концертна програма «Дія Місяця. Весна»;
- 12 березня – національна трагедія «Народжені бути вільними».
Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» – https://www.facebook.com/folkberehynya:
- 8 березня – ексцентрично–музична комедія по-гуцульськи «Гуцулка Ксеня»;
- 9 березня – музична комедія «Весілля в Авлабарі»;
- 10 березня – музична комедія «Конотопська відьма»;
- 11 березня – музична комедія козацького герцю «Енеїда»;
- 12 березня – етношоу «Животоки».
Національна оперета України / National Operetta of Ukraine – https://www.facebook.com/operetta.kiev1:
- 7, 8 березня – мюзикл «Sugar, або в джазі тільки дівчата»;
- 9 березня – комічна опера «Ключ на бруківці, або пригоди весільної ночі»;
- 10 березня – мюзикл «Доріан Ґрей»;
- 12 березня – оперета «За двома зайцями».
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра – https://www.facebook.com/puppettheatrekyiv:
- 11 березня – африканська казка «Чому довгий ніс у слона»;
- 12 березня – карпатська рапсодія «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі».
Дитячий простір «У світі казок»:
- 8 березня – мюзикл «Лікар Айболить».
Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва – https://www.facebook.com/KyivOperaTheatre:
- 7 березня – концертна програма «Зацвіла в долині червона калина» (ансамбль «Калина»);
- 8 березня – концертна програма «І на оновленій землі...» спільно з Національним президентським оркестром та дуетом «Тельнюк: Сестри»;
- 9 березня – концертна програма «Присвята Великому Кобзареві» (спільно з Національним симфонічним оркестром України);
- 11 березня – мюзикл-казка на 2 дії «Як козаки змія приборкували»;
- 12 березня – балет на 2 дії «Коппелія. Нова історія ляльки»;
- 12 березня – опера «Шлюбний вексель, або Щастя за добу».
Київський академічний театр «Колесо» – https://www.facebook.com/KievAkademicTheaterKoleso/:
- 8, 10 березня – лірична комедія «Ніч кохання»;
- 9 березня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;
- 11 березня – екскурсія за лаштунки театру, вистава актора Петра Миронова «Маестро Азнавур. Une vie d`amour»;
- 11, 12 березня – бродвейська комедія «Примадонни»;
- 12 березня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?».
Київський академічний театр на Печерську – https://www.facebook.com/TheatrePechersk:
- 8, 9 березня – романтична комедія «Salida cruzada – 8 кроків танго»;
- 11 березня – казка-притча для дітей та дорослих «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною»;
- 12 березня – філософський трилер, розіграний комедійними персонажами «Море-океан».
Київський академічний театр ляльок – https://www.facebook.com/tvzkkatl:
- 10 березня – сімейна комедія «Труффальдіно – слуга двох господарів»;
- 11 березня – «Iвасик-Телесик»;
- 11 березня – «Гуси-лебеді»;
- 12 березня – «Котик та півник»;
- 12 березня – «Пітер Пен».
Заходи
Київський будинок вчених:
- 9 березня – концерт Чоловічої хорової капели ім. Л. М. Ревуцького «Весняні фарби»;
- 12 березня – концерт квартету «Каре» та Анни Зарецької «20 пісень про кохання».
Кінотеатр ім. Тараса Шевченка:
- 9 березня о 16:00 – безкоштовний перегляд фільму «Тарас. Повернення» та творча зустріч із режисером стрічки - Олександром Денисенком до Дня народження Тараса Шевченка.
Музеї
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- із 11 березня до 30 квітня – виставка «Тим Часом у Домі Ханенків».
Музейно-виставковий центр «Музей Києва» – https://www.facebook.com/kyivhistorymuseum/:
- 9 березня – до дня вшанування пам’яті Тараса Шевченка воркшоп із мозаїки «Дніпровські кручі»;
- до 19 березня – виставка фотографії Едіт Ландау (Франція);
- до 19 березня – виставка живопису «Художня спадщина» (із приватної колекції);
- до 2 квітня – виставка сучасного живопису і скульптури «Пробудження»;
- до 31 березня – виставка «Made in Kyiv. Археологія повсякдення»;
- 11 березня – розпис лляних шоперів акриловими фарбами «Орнамент Русі»;
- 12 березня – майстер-клас зі створення зачісок часів Русі;
- 12 березня – лекція Г. Владімірської «Ботічеллі. Клімт. Модільяні» із циклу «Мистецтво розуміти мистецтво»;
- протягом місяця – екскурсії виставкою «Made in Kyiv. Археологія повсякдення»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року».
Літературно-меморіальний музей М. Булгакова:
- до 31 березня – виставка із серії «Видатні кияни»: Василь Екземплярський та його колекція «Лики Христа»;
- до 31 березня – виставка «Історія садиби: від і до»;
- щоп’ятниці, щосуботи і щонеділі протягом дня – благодійні «Чаювання на веранді»;
- протягом місяця – плетіння маскувальних сіток для ЗСУ (дата і час уточнюються).
Музей Шолом-Алейхема – https://t.me/sholomaleichemmuseum:
- до 21 березня – виставка «Голда Меїр. Актуально»;
- до 4 квітня – виставка «Прогулянка штетлом».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- щоп’ятниці (10 березня), щосуботи (11 березня), щонеділі (12 березня) – екскурсія з кінопереглядом виставкою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».
Музей української діаспори:
- до 2 квітня – художня виставка «Марина Камінська. Рік вимушеної міграції»;
- до 31 березня – постійно–діючий історико–меморіальний виставковий проєкт «Наш Сікорський».
Музей шістдесятництва:
- до 31 березня – виставка художніх робіт Марини Соченко «Нам Україна вища понад все»;
- до 31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
- до 31 березня – мінівиставка «Колажі Любові Панченко».
Музей окупації Києва – https://www.facebook.com/profile.php?id=100057425081003:
- протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
- протягом місяця – екскурсії експозицією музею;
- дата за попередньою домовленістю – лекторій «Голокост та терор в окупованому Києві» і «Повсякденне життя в окупованому Києві періоду Другої світової війни».
Національний музей українського народного декоративного мистецтва – https://www.facebook.com/DecArtMuseum:
- до 12 березня – виставка «Червона калина Віри Павленко» (12 березня о 13:00 – кураторська екскурсія по виставці)
- із 9 березня до 9 квітня – виставка творів петриківського розпису Марії Яненко;
- 11 березня – лекція «Ой, надіну я сережки».
Музей Гетьманства:
- 11 березня – пізнавально-розважальне заняття «Знайомство з гетьманом Іваном Мазепою»;
- 11 березня – квест у музеї «Скарби легендарних гетьманів»;
- до 31 березня – виставка «30 років створення Музею гетьманства»;
- до 31 березня – плакатна виставка авторської естетики та концепції Дениса Літвінова «Нуклеархія».
Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану:
- Експозиція «Назустріч Свободі» (щовівторка та щочетверга проходять безкоштовні екскурсії виставкою).
Національний музей Революції Гідності – https://www.facebook.com/maidanmuseum.org:
- 11 березня – екскурсія «Місцями Революції Гідності» (відвідування за попередньою реєстрацією).
Національний музей «Чорнобиль» – https://www.facebook.com/profile.php?id=100083992819736:
- Виставка дозиметрів «На варті радіаційної безпеки»;
- 10 березня о 13:00 – музейний урок «Як живе природа в Чорнобильській зоні?» із майстер-класом зі створення орігамі (для дітей молодшого шкільного віку).
Бібліотеки
Публічна бібліотека імені Лесі Українки – https://m.facebook.com/LUkLibrary/:
- 6 березня об 11:00 – мистецька лекція «Віктор Зарецький. Портрети–напівмарення. Частина ІІ»;
- 7 березня о 13:00 – творчий вечір Поліни Лучко;
- 8 березня о 11:00 – «Авангард і революція в українському мистецтві 1920–х років. З архіву Ірини Стешенко» частина ІІ (мистецький діалог у співпраці з Музеєм видатних діячів української культури).
Центральна районна бібліотека – https://www.facebook.com/profile.php?id=100066850324303:
- 6 березня – заняття Університету третього покоління (макроекономіка);
- 9 березня – заняття Університету третього покоління (сміхотерапія);
- 9 березня – кінозал запрошує на перегляд фантастичної драми «Турист».
Бібліотека ім. О. Вишні – https://www.facebook.com/profile.php?id=100067865499466:
- 11 березня – курси фінансової грамотності з волонтерами ГО «Ротарі Клуб Київ Інтернаціонал».
Бібліотека ім. І. Кудрі – https://www.facebook.com/profile.php?id=100089211281916:
- із 6 до 12 березня – виставка жіночих прикрас з бісеру, гердани, силянки – майстрині Наталії Артюхової.
Бібліотека естетичного виховання – https://www.facebook.com/bibestet:
- із 6 до 12 березня – виставка «Як народжуються казки» – ілюстрації Лариси Пуханової до книги Олени Чуйкової «Казки для Ніколь»;
- із 6 до 12 березня – виставка «Французький сленг» фотохудожника Сніжани Малишевої.
Централізована бібліотечна система Дніпровського району м. Києва ЦРБ ім. П. Тичини:
- щовівторка – заняття з англійської мови (з людьми похилого віку «Університета третього віку»);
- щовівторка – театральна студія для дітей (за попереднім записом);
- щочетверга – гурток «Рукотворне диво»;
- щонеділі – гурток з образотворчого мистецтва «Фантазія без меж»;
- щонеділі – Недільні читання «Бібліотекар читає дітям вголос»;
- щонеділі – засідання спільноти настільних ігор LEFT DUNGEON (за попереднім записом);
- 6 березня – творча онлайн зустріч з письменницею Саньою Малаш (у межах проєкту «Примірочна професій»);
- 6 березня – літературна вікторина «Тарасовими шляхами» (до дня народження Тараса Григоровича Шевченка);
- 7 березня – майстер-клас «Виготовлення штучних квітів з паперу»;
- 9 березня – творча зустріч з поетом та реп-виконавцем Miha (до Дня народження Тараса Шевченка).
Міська спеціалізована молодіжна бібліотека – https://www.facebook.com/MSMBgKiev/:
- 7 березня о 14:00 – стрім-бесіда з історикинею Інною Ковалишеною «Роль жінки в суспільстві» на Facebook-cторінці;
- 7 березня – заняття з практичної психології з Наталією Дзюбою;
- 8 березня – 2 заняття «Школа мобільної грамотності»;
- 8 березня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
- 9 березня – заняття з курсів української мови «Спілкуймося українською впевнено!»;
- 9 березня – заняття хореографічної студії «Шанс»;
- 10 березня – гра у межах проєкту з фінансової грамотності «Добробут Нації»;
- 10 березня – «Символ державної величі» протягом дня віртуальний екскурс та виставка матеріалів до Дня Державного Гімну України.
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