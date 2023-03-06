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Культурний Київ: де відпочити дорослим і дітям на цьому тижні

Станіслав Груздєв
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Культурний Київ: де відпочити дорослим і дітям на цьому тижні
Культурні заходи міста з 6 до 12 березня 2023 року
фото з відкритих джерел

Анонс мистецьких заходів у столиці з 6 до 12 березня

Департамент культури Київської міської державної адміністрації анонсував традиційний дайджест мистецьких заходів у столиці з 6 до 12 березня. Добірка подій столичної культури наступного тижня містить заходи київських театрів, музеїв і бібліотек.

Зокрема, на наступному тижні у столиці відбудуться наступні культурні події.

Театри

Київський національний академічний Молодий театр – https://www.facebook.com/molodyytheatre:

  • 7 березня – танцювальна чума з антрактом «Ін’єкція безсмертя»;
  • 7 березня – вистава без антракту «Неймовірна історія кохання»;
  • 7 березня – стрибок у невідоме на 1 дію «Ріверсайд драйв»;
  • 8 березня – вистава для дорослих на 2 дії «Підступність і кохання»;
  • 8 березня – подорож до себе без антракту «Жага моря»;
  • 9 березня – ексцентрична комедія «Різня»;
  • 9 березня – остання дія «Попіл»;
  • 10 березня – інтригуюча комедія «Убити чи любити»;
  • 10 березня – психологічна драма «Ніч Гельвера. Сволота»;
  • 11 березня – танцювальний спектакль «Шафа»;
  • 11 березня – непристойна комедія без антракту «Замах на самотність»;
  • 12 березня – казка-мюзикл «Принцеса Лебідь»;
  • 12 березня – сучасні українські оповідання «Гагарін і Барселона»;
  • 12 березня – трагікомедія на 1 дію «Синій автомобіль».

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір'я» – https://www.facebook.com/teatrsuzirya:

  • 8 березня – комедія «Інтимні комедії»;
  • 9 березня – відкриття себе в коханій «Мовою троянд»;
  • 10 березня – комедія «Те, що приховують французи»;
  • 11 березня – лірична концертна програма «Дія Місяця. Весна»;
  • 12 березня – національна трагедія «Народжені бути вільними».

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» – https://www.facebook.com/folkberehynya:

  • 8 березня – ексцентрично–музична комедія по-гуцульськи «Гуцулка Ксеня»;
  • 9 березня – музична комедія «Весілля в Авлабарі»;
  • 10 березня – музична комедія «Конотопська відьма»;
  • 11 березня – музична комедія козацького герцю «Енеїда»;
  • 12 березня – етношоу «Животоки».

Національна оперета України / National Operetta of Ukraine – https://www.facebook.com/operetta.kiev1:

  • 7, 8 березня – мюзикл «Sugar, або в джазі тільки дівчата»;
  • 9 березня – комічна опера «Ключ на бруківці, або пригоди весільної ночі»;
  • 10 березня – мюзикл «Доріан Ґрей»;
  • 12 березня – оперета «За двома зайцями».

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра – https://www.facebook.com/puppettheatrekyiv:

  • 11 березня – африканська казка «Чому довгий ніс у слона»;
  • 12 березня – карпатська рапсодія «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі».

Дитячий простір «У світі казок»:

  • 8 березня – мюзикл «Лікар Айболить».

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва – https://www.facebook.com/KyivOperaTheatre:

  • 7 березня – концертна програма «Зацвіла в долині червона калина» (ансамбль «Калина»);
  • 8 березня – концертна програма «І на оновленій землі...» спільно з Національним президентським оркестром та дуетом «Тельнюк: Сестри»;
  • 9 березня – концертна програма «Присвята Великому Кобзареві» (спільно з Національним симфонічним оркестром України);
  • 11 березня – мюзикл-казка на 2 дії «Як козаки змія приборкували»;
  • 12 березня – балет на 2 дії «Коппелія. Нова історія ляльки»;
  • 12 березня – опера «Шлюбний вексель, або Щастя за добу».

Київський академічний театр «Колесо»https://www.facebook.com/KievAkademicTheaterKoleso/:

  • 8, 10 березня – лірична комедія «Ніч кохання»;
  • 9 березня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;
  • 11 березня – екскурсія за лаштунки театру, вистава актора Петра Миронова «Маестро Азнавур. Une vie d`amour»;
  • 11, 12 березня – бродвейська комедія «Примадонни»;
  • 12 березня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?».

Київський академічний театр на Печерську – https://www.facebook.com/TheatrePechersk:

  • 8, 9 березня – романтична комедія «Salida cruzada – 8 кроків танго»;
  • 11 березня – казка-притча для дітей та дорослих «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною»;
  • 12 березня – філософський трилер, розіграний комедійними персонажами «Море-океан».

Київський академічний театр ляльок  – https://www.facebook.com/tvzkkatl:

  • 10 березня – сімейна комедія «Труффальдіно – слуга двох господарів»;
  • 11 березня – «Iвасик-Телесик»;
  • 11 березня – «Гуси-лебеді»;
  • 12 березня – «Котик та півник»;
  • 12 березня – «Пітер Пен».

Заходи

Київський будинок вчених:

  • 9 березня – концерт Чоловічої хорової капели ім. Л. М. Ревуцького «Весняні фарби»;
  • 12 березня – концерт квартету «Каре» та Анни Зарецької «20 пісень про кохання».

Кінотеатр ім. Тараса Шевченка:

Музеї

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • із 11 березня до 30 квітня – виставка «Тим Часом у Домі Ханенків».

Музейно-виставковий центр «Музей Києва» – https://www.facebook.com/kyivhistorymuseum/:

  • 9 березня – до дня вшанування пам’яті Тараса Шевченка воркшоп із мозаїки «Дніпровські кручі»;
  • до 19 березня – виставка фотографії Едіт Ландау (Франція);
  • до 19 березня – виставка живопису «Художня спадщина» (із приватної колекції);
  • до 2 квітня – виставка сучасного живопису і скульптури «Пробудження»;
  • до 31 березня – виставка «Made in Kyiv. Археологія повсякдення»;
  • 11 березня – розпис лляних шоперів акриловими фарбами «Орнамент Русі»;
  • 12 березня – майстер-клас зі створення зачісок часів Русі;
  • 12 березня – лекція Г. Владімірської «Ботічеллі. Клімт. Модільяні» із циклу «Мистецтво розуміти мистецтво»;
  • протягом місяця – екскурсії виставкою «Made in Kyiv. Археологія повсякдення»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року».

Літературно-меморіальний музей М. Булгакова:

  • до 31 березня – виставка із серії «Видатні кияни»: Василь Екземплярський та його колекція «Лики Христа»;
  • до 31 березня – виставка «Історія садиби: від і до»;
  • щоп’ятниці, щосуботи і щонеділі протягом дня – благодійні «Чаювання на веранді»;
  • протягом місяця – плетіння маскувальних сіток для ЗСУ (дата і час уточнюються).

Музей Шолом-Алейхема – https://t.me/sholomaleichemmuseum:

  • до 21 березня – виставка «Голда Меїр. Актуально»;
  • до 4 квітня – виставка «Прогулянка штетлом».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • щоп’ятниці (10 березня), щосуботи (11 березня), щонеділі (12 березня) – екскурсія з кінопереглядом виставкою «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

Музей української діаспори:

  • до 2 квітня – художня виставка «Марина Камінська. Рік вимушеної міграції»;
  • до 31 березня – постійно–діючий історико–меморіальний виставковий проєкт «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

  • до 31 березня – виставка художніх робіт Марини Соченко «Нам Україна вища понад все»;
  • до 31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • до 31 березня – мінівиставка «Колажі Любові Панченко».

Музей окупації Києва – https://www.facebook.com/profile.php?id=100057425081003:

  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – екскурсії експозицією музею;
  • дата за попередньою домовленістю – лекторій «Голокост та терор в окупованому Києві» і «Повсякденне життя в окупованому Києві періоду Другої світової війни».

Національний музей українського народного декоративного мистецтва – https://www.facebook.com/DecArtMuseum:

  • до 12 березня – виставка «Червона калина Віри Павленко» (12 березня о 13:00 – кураторська екскурсія по виставці)
  • із 9 березня до 9 квітня – виставка творів петриківського розпису Марії Яненко;
  • 11 березня – лекція «Ой, надіну я сережки».

Музей Гетьманства:

  • 11 березня – пізнавально-розважальне заняття «Знайомство з гетьманом Іваном Мазепою»;
  • 11 березня – квест у музеї «Скарби легендарних гетьманів»;
  • до 31 березня – виставка «30 років створення Музею гетьманства»;
  • до 31 березня – плакатна виставка авторської естетики та концепції Дениса Літвінова «Нуклеархія».

Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану:

  • Експозиція «Назустріч Свободі» (щовівторка та щочетверга проходять безкоштовні екскурсії виставкою).

Національний музей Революції Гідності – https://www.facebook.com/maidanmuseum.org:

  • 11 березня – екскурсія «Місцями Революції Гідності» (відвідування за попередньою реєстрацією).

Національний музей «Чорнобиль» – https://www.facebook.com/profile.php?id=100083992819736:

Бібліотеки

Публічна бібліотека імені Лесі Українки – https://m.facebook.com/LUkLibrary/:

Центральна районна бібліотека – https://www.facebook.com/profile.php?id=100066850324303:

  • 6 березня – заняття Університету третього покоління (макроекономіка);
  • 9 березня – заняття Університету третього покоління (сміхотерапія);
  • 9 березня – кінозал запрошує на перегляд фантастичної драми «Турист».

Бібліотека ім. О. Вишні – https://www.facebook.com/profile.php?id=100067865499466:

  • 11 березня – курси фінансової грамотності з волонтерами ГО «Ротарі Клуб Київ Інтернаціонал».

Бібліотека ім. І. Кудрі – https://www.facebook.com/profile.php?id=100089211281916:

  • із 6 до 12 березня – виставка жіночих прикрас з бісеру, гердани, силянки – майстрині Наталії Артюхової.

Бібліотека естетичного виховання – https://www.facebook.com/bibestet:

  • із 6 до 12 березня – виставка «Як народжуються казки» – ілюстрації Лариси Пуханової до книги Олени Чуйкової «Казки для Ніколь»;
  • із 6 до 12 березня – виставка «Французький сленг» фотохудожника Сніжани Малишевої.

Централізована бібліотечна система Дніпровського району м. Києва ЦРБ ім. П. Тичини:

  • щовівторка – заняття з англійської мови (з людьми похилого віку «Університета третього віку»);
  • щовівторка – театральна студія для дітей (за попереднім записом);
  • щочетверга – гурток «Рукотворне диво»;
  • щонеділі – гурток з образотворчого мистецтва «Фантазія без меж»;
  • щонеділі – Недільні читання «Бібліотекар читає дітям вголос»;
  • щонеділі – засідання спільноти настільних ігор LEFT DUNGEON (за попереднім записом);
  • 6 березня – творча онлайн зустріч з письменницею Саньою Малаш (у межах проєкту «Примірочна професій»);
  • 6 березня – літературна вікторина «Тарасовими шляхами» (до дня народження Тараса Григоровича Шевченка);
  • 7 березня – майстер-клас «Виготовлення штучних квітів з паперу»;
  • 9 березня – творча зустріч з поетом та реп-виконавцем Miha (до Дня народження Тараса Шевченка).

Міська спеціалізована молодіжна бібліотека – https://www.facebook.com/MSMBgKiev/:

  • 7 березня о 14:00 – стрім-бесіда з історикинею Інною Ковалишеною «Роль жінки в суспільстві» на Facebook-cторінці;
  • 7 березня – заняття з практичної психології з Наталією Дзюбою;
  • 8 березня – 2 заняття «Школа мобільної грамотності»;
  • 8 березня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;
  • 9 березня – заняття з курсів української мови «Спілкуймося українською впевнено!»;
  • 9 березня – заняття хореографічної студії «Шанс»;
  • 10 березня – гра у межах проєкту з фінансової грамотності «Добробут Нації»;
  • 10 березня – «Символ державної величі» протягом дня віртуальний екскурс та виставка матеріалів до Дня Державного Гімну України.
Теги: музеї мистецтво кияни бібліотека концерт культура

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