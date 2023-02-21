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Енергетики повідомили про відключення світла внаслідок пошкодження мереж

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Енергетики повідомили про відключення світла внаслідок пошкодження мереж
Електоенергію 21 лютого подаватимуть без відключень
фото з відкритих джерел

В Києві і Київській області у вівторок не будуть відключати світло

У Києві та Київській області сьогодні, 21 лютого, не буде відключень електроенергії. Про це повідомляють в «ДТЕК» та «Укренерго».

В компанії «ДТЕК» заявили, що на вівторок, 21 лютого, «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії.

«Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях», – зазначили в «ДТЕК».

Енергетики повідомили про відключення світла внаслідок пошкодження мереж фото 1

Однак внаслідок пошкодження мереж «Укренерго» в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, додали в «ДТЕК».

«Укренерго не прогнозує дефіциту потужності найближчими днями. Ми бачимо спроможність енергосистеми покрити споживання наявним виробництвом електроенергії електростанціями. Єдине, що може відвернути нас від цього прогнозу – це нові масовані ракетні обстріли. Ми готуємося до такого сценарію», – прокоментував ситуацію в енергосистемі голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

 

Теги: Укренерго ДТЕК Київ Київщина електроенергія

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