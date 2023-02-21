Енергетики повідомили про відключення світла внаслідок пошкодження мереж

В Києві і Київській області у вівторок не будуть відключати світло

У Києві та Київській області сьогодні, 21 лютого, не буде відключень електроенергії. Про це повідомляють в «ДТЕК» та «Укренерго».

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В компанії «ДТЕК» заявили, що на вівторок, 21 лютого, «Укренерго» не надавав обмежень споживання електроенергії.

«Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях», – зазначили в «ДТЕК».

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Однак внаслідок пошкодження мереж «Укренерго» в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, додали в «ДТЕК».

«Укренерго не прогнозує дефіциту потужності найближчими днями. Ми бачимо спроможність енергосистеми покрити споживання наявним виробництвом електроенергії електростанціями. Єдине, що може відвернути нас від цього прогнозу – це нові масовані ракетні обстріли. Ми готуємося до такого сценарію», – прокоментував ситуацію в енергосистемі голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.